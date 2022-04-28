Байден на Радбезі ООН жорстко висловився про газовий шантаж Росії

Лідер США підкреслив, що мову агресії від Росії ніхто слухати не буде

Президент США Джо Байден розповів про те, до яких заходів вдається Америка, щоб зупинити газовий шантаж Володимира Путіна. Про це лідер США сказав під час виступу на Радбезі ООН 28 квітня.

Спочатку він озвучив той факт, що Росія кількома днями раніше в ультимативній формі заявила про припинення поставок газу в Польщу та дотримала свого слова.

На думку лідера США, таким чином Росія прямо почала шантажувати країни Європи та погрожувати їм через накладені санкції.

Джо Байден вкотре підкреслив, що мова агресії, якою говорить Росія, – неприйнятна.

За словами президента США, він уже розпочав перемовини з Японією та кількома іншими країнами, аби ті надали відповідну допомогу країнам Європи. Щоправда,у чому полягає зміст цих домовленостей, він не конкретизував.

Нагадаємо, раніше Джо Байден виступив із важливою заявою стосовно війни.

Він повідомив, що у Конгрес направлено заявку на виділення додаткових коштів на військову, гуманітарну та економічну допомогу Україні. Також у Конгрес направлено проект закону про конфіскацію активів російських олігархів та їх передачу Україні.