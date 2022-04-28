Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 28 квітня

Десять разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ

Цієї ночі тривали поодинокі артилерійські обстріли східних районів Харкова

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині та Чернігівщині.

Сумщина

Вчора ввечері о 21:50 росія почала провокаційний обстріл наших територій з мінометів. Понад півсотні прильотів, усі на території Есманської громади. Дані про постраждалих уточнюються.

Харків

Цієї ночі тривали поодинокі артилерійські обстріли східних районів Харкова. За попередніми даними, за ніч постраждалих немає.По області протягом доби росіяни обстрілювали Золочів, Дергачі, Чугуїв. В Ізюмському напрямку бої тривають.

Луганщина

Десять разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири, але дуже тривалі рази – Гірську громаду. Детальна інформація про ушкодження та наслідки з’ясовується. Наразі відомо про чотирьох загиблих.

Донеччина

Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Лиман, Вугледар – під постійними обстрілами. Попри складну обстановку, продовжується евакуація із лінії зіткнення. Маріуполь: Азовсталь тримається.

Херсонщина: вночі над містом сильні вибухи, майже на всій території області обстріли. Окупанти продовжують вести наступ із Херсонщини в напрямку Миколаївської області та Криворого рогу. Також є випадки викрадення цивільного населення.

Миколаївська область

Протягом ночі ситуація тривожна, але контрольована. За попередньою інформацією ракетного обстрілю зазнало с. Шевченкове. Ракета включила у приватний будинок. Данні щодо постраждалих уточнюються.

Триває 64-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні і нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на усіх напрямках російські окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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