Навчання «Захід-2021». Чи хочуть росіяни війни?

На слова старої пісні українці та грузини легко дадуть однозначну відповідь

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Масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси вызывают справедливые опасения у соседей. Тем паче, легенда учений прямым текстом намекает на агрессию. Несколько стран (легко узнать Польшу, Украину и страны Балтии) коварно нападают на Беларусь. Армия РБ и РФ дают отпор и переходят в наступление. То есть фактически отрабатывается сценарий вооруженной агрессии? В ответ? Ага, конечно. Долго ли Кремлю устроить провокацию? Опыт есть.

Количество задействованных на учениях сил действительно громадное. 200 тыс военнослужащих. Танки, боевые машины, вертолеты и самолеты. Это самые большие учения за 40 лет – с 1980 года. Кремль успокаивает мировое сообщество заявлениями, что ничего плохого не планирует, а это только учения. Но мы же все помним, чем закончились учения «Кавказ 2008». Вторжением в Грузию 08.08.2008 года. И тогда тоже звучала риторика «ответа на грузинскую агрессию». Так что сценарий очень знакомый.

Польша уже ввела в приграничных воеводствах чрезвычайное положение. Украинское руководство тоже не склонно недооценивать угрозу. Так президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией. И добавил, что это может стать самой большой ошибкой РФ. Об этом Зеленский заявил сегодня, но в Кремле уже отреагировали. Генштаб и Прикордонная служба приняли меры. Дипломаты тоже. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил: «Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям». По словам Пескова, Кремль с сожалением воспринял заявление Зеленского о возможности полноценной войны с Россией.

Потрясающий цинизм. Или это такая деликатность в формулировках? Не хотим говорить про апокалиптический сценарий. С сожалением восприняли слова Зеленского о возможности войны. недорогие соседи, вы про Иловайск забыли? Про Дебальцево? Вы уже развязали войну против Украины, еще в 2014 году! Сперва руками групп наемников и своих посипак на Востоке Украины, а когда добробаты и ВСУ начали пинками и мокрыми полотенцами гнать всю эту гопоту в сторону границы пошли на открытое вторжение. Вы УЖЕ начали войну. Открытую войну против Украины. Забыли? Можем напомнить. А в обещания Кремля не выходить за рамки «просто учений» не верит ни один вменяемый человек. И на слова старой песни «Хотят ли русские войны?» украинцы и грузины легко дадут однозначный ответ...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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