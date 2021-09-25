ЗСУ не фіксують масового повернення російських військ у місця дислокації після навчань «Захід-2021»

За словами Валерія Залужного, батальйонно-тактичні групи продовжують виконувати завдання в Південному військовому окрузі Росії

Попри завершення російських навчань «Захід-2021», українське командування не фіксує масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії на місця постійної дислокації, зауважив головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Не зважаючи на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, пройшло урочисто закриття («Заходу-2021» – ред.), на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на підсилення. А їх було аж 19 на сьогодні, які з’явилися додатково насамперед під час проведення цих навчань і на території Республіки Білорусь, і на території Російської Федерації», – сказав він.

Залужний розповів ситуацію на фронті Автор: Радіо Свобода

За словами Залужного, ці батальйонно-тактичні групи продовжують виконувати завдання в Південному військовому окрузі Росії. За даними командувача, кожна така група налічує близько тисячі людей.

«Вони не стоять з автоматами вздовж нашого кордону. Вони знаходяться у відповідних районах, наближених до державного кордону», – уточнив він.

Залужний додав, що деякі військові поверталися до місць дислокації для голосування на виборах до російської Державної думи, тому деякі переміщення фіксуються, «але розслаблятися зовсім ми на сьогодні не можемо».

Масові військові навчання Росії та Білорусі тривали з 9 по 16 вересня, у них взяли участь близько 200 тисяч військовослужбовців та інша техніка на кількох об’єктах у Росії та Білорусі. НАТО заявило, що стежить за навчаннями, які викликали занепокоєння в сусідніх країнах-членах Альянсу та в Україні.

Нагадаємо, 9 вересня на російському полігоні «Муліно» відбулася церемонія відкриття спільних військових навчань Росії та Білорусі під назвою «Захід-2021». Участь у навчаннях братимуть понад 200 тисяч російських та білоруських військових. Також буде залучено 80 літаків та вертольотів, близько 760 одиниць бойової техніки, зокрема 290 танків, 240 гармат, реактивних систем залпового вогню та мінометів, а також близько 15 кораблів.

Планується, що війська, залучені до навчань «Захід-2021», повернуться у місця постійної дислокації до середини жовтня цього року.

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