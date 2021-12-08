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    Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України

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    Володимир Путін розповів, про що він говорив з Джо Байденом 7 грудня&nbsp; - Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України
    Володимир Путін розповів, про що він говорив з Джо Байденом 7 грудня 
    фото: DW

    Зі слів російського диктатора, буде створено нову спецструктуру для безпекових питань

    Президент США Джозеф Байден на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним запропонував створити спеціальну структуру для обговорення питань безпеки. У тому числі щодо України і НАТО. Про це Путін повідомив під час пресконференції.

    За його словами, сторони домовилися створити спеціальну структуру.

    «Ця ідея була сформульована президентом США, і я з нею погодився. І сказав, що ми найближчим часом представимо свої міркування і пропозиції з цього приводу, але до того, як ми це не сформулювали, говорити про зміст рано», – зазначив Путін.

    Він підкреслив, що це питання викликає підвищений інтерес з боку суспільства.

    «Ми, звичайно, зробимо це максимально публічно», – додав російський президент.

    Нагадаємо, Путін назвав неприйнятним вступ України до НАТО і заявив, що Росія буде вживати відповідних заходів у зв'язку з загрозами своїй безпеці.

    Він також відповів на запитання, чи збирається Росія нападати на Україну.

    Натомість Байден сказав Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

    Як виявилося, Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».

    Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі США Джозеф Байден НАТО війна Путін Україна президент
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    Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України