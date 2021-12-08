Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України

Володимир Путін розповів, про що він говорив з Джо Байденом 7 грудня

Зі слів російського диктатора, буде створено нову спецструктуру для безпекових питань

Президент США Джозеф Байден на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним запропонував створити спеціальну структуру для обговорення питань безпеки. У тому числі щодо України і НАТО. Про це Путін повідомив під час пресконференції.

За його словами, сторони домовилися створити спеціальну структуру.

«Ця ідея була сформульована президентом США, і я з нею погодився. І сказав, що ми найближчим часом представимо свої міркування і пропозиції з цього приводу, але до того, як ми це не сформулювали, говорити про зміст рано», – зазначив Путін.

Він підкреслив, що це питання викликає підвищений інтерес з боку суспільства.

«Ми, звичайно, зробимо це максимально публічно», – додав російський президент.

Нагадаємо, Путін назвав неприйнятним вступ України до НАТО і заявив, що Росія буде вживати відповідних заходів у зв'язку з загрозами своїй безпеці.

Він також відповів на запитання, чи збирається Росія нападати на Україну.

Натомість Байден сказав Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

Як виявилося, Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.



