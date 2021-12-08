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    США і ЄС покарають Росію в разі нападу на Україну

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    Сторони домовилися, як будуть реагувати на агресію РФ - США і ЄС покарають Росію в разі нападу на Україну
    Сторони домовилися, як будуть реагувати на агресію РФ
    Фото з відкритих джерел

    Два лідери підтвердили підтримку США і Євросоюзу для суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України

    Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Сторони домовилися покарати Росію в разі нападу на Україну. Про це повідомляє пресслужба Держдепу США.

    «Блінкен і Мішель також погодилися з необхідністю швидко і жорстко покарати Росію в разі ескалації її агресії в Україні», – йдеться в повідомленні.

    При цьому наголошується, що два лідери підтвердили підтримку США і Євросоюзу суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.

    «Вони розділили заклопотаність із приводу нарощування Росією військової потужності навколо України і підкреслили необхідність для Росії деескалації і повернення до дипломатії, включаючи повне виконання Мінських угод, які є найкращим засобом для вирішення конфлікту на Донбасі», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, американська газета оприлюднила карту вторгнення в Україну.

    Як стало відомо, Росія втратить «Північний потік-2» у разі вторгнення в Україну.

    Також Байден розповів, як США захищатимуть Україну від агресора.

    Крім того, Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України.

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    Теги: ЄС США Ентоні Блінкен
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    США і ЄС покарають Росію в разі нападу на Україну