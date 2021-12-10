Не можна вірити Путіну. І не треба його боятись

Лише єдність, солідарність та міцність можуть зупинити Кремль

Російський президент Путін діє виключно виходячи з інтересів, і наразі він мріє про нові території.

Тому міжнародним партнерам не варто вірити очільнику Кремля, намагаючись домовитися із ним, бо він це сприйме лише як слабкість.

Я став президентом України у 2014 році, коли Путін уже захопив український Крим та Донбас. Тоді Україна в односторонньому порядку припинила вогонь, даючи Путіну можливість забрати свої війська з української землі.

Однак, коли цього не відбулося, за десять днів був відданий наказ на контроперацію та звільнення двох третин окупованого Донбасу. Але після цього Путін лише збільшив кількість російських сил на нашій території.

Не вірте Путіну. Не недооцінюйте Путіна. Не намагайтеся домовитися з ним, адже вашу готовність до компромісів він сприймає за слабкість і зайде настільки далеко, настільки йому це дозволять.

Але одночасно не бійтеся Путіна. Адже лише єдність, солідарність та міцність можуть його зупинити, так само як ми зупинили російську агресію у 2014-2015 роках з неймовірною допомогою усього Вільного світу, створивши глобальну коаліцію на підтримку України.

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Україна повинна мати оборонну зброю для захисту своєї території. Це покаже Путіну, яку він заплатить ціну, якщо продовжить свої божевільні плани.

Також міжнародні партнери мають продовжити посилювати й економічні санкції проти Росії.

Особливо наголосив на важливості надання Україні оборонної летальної зброї. Це можна зробити за взірцем програми ленд-ліз часів Другої світової війни. Також вважаю, що безумовно необхідним було б надати нам ту зброю і системи, що передбачалися Афганістану, з тим, щоб не дати Путіну будь-які надії атакувати Україну.

Безумовно, нам потрібні зенітні системи, засоби радіоелектронної боротьби, системи захищеного зв’язку, бойові дрони та багато іншого, щоб Путін усвідомив ціну за це божевільне рішення.

Наступним кроком має бути зупинка путінського газового проекту «Північний потік-2».

І не після, а зараз.

Тому що якщо хтось вважає, що санкції проти «Північного потоку-2» будуть ефективними після того, як він буде сертифікований і введений в експлуатацію, то це точно неправда. «Північний потік-2» стане запрошенням Росії до ще більшої агресії. Це повинні розуміти всі.

Тому що коли буде діяти «Північний потік-2», Путін атакуватиме існуючу газотранспортну систему. Отже, ми не повинні дозволити Путіну через «Північний потік-2» піддати ерозії європейську солідарність, підірвати європейську єдність, як і не дозволити Путіну виграти цю битву.

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Джерело: блог Петра Порошенка

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