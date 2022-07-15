Росія знову вимагає переговорів: названі ключові вимоги до України

Переговори між Україною та РФ заморожені вже кілька місяців

РФ хоче «визнання існуючих територіальних реалій»

Країна-терористка Росія висунула нові умови для закінчення війни в Україні. Заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що Росія готова до відновлення переговорів про завершення війни на умовах визнання Україною нових «держав» на окупованій території. Про це він сказав російським ЗМІ.

За словами Руденка, підхід Росії до закінчення війни залишається незмінним. Але він заявив про «визнання існуючих територіальних реалій», про що раніше російська сторона не заявляла.

«Російський підхід залишається незмінним – майбутня угода має фіксувати нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус України, визнання існуючих територіальних реалій, у тому числі нинішній статус Криму, а також «ЛНР» і «ДНР», – сказав він.

Також заступник глави російського МЗС заявив, що Росія від переговорів не відмовляється, але «чим далі, тим складніше домовлятиметься».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав завдання українським військовим деокупувати всі регіони нашої країни.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, скільки бійців потрібно Україні для звільнення окупованих територій.

Також Данілов зазначив, що для України кордони 24 лютого – це не перемога.

«Для нас є перемога кордони 1991 року. Це дуже важлива річ. Якщо ми поступово будемо погоджуватися на те, що у нас хтось може забирати наші землі, це не є позиція держави. Це не той шлях, на який ми маємо розраховувати. Рано чи пізно у такому випадку поняття держави буде стояти під питанням», – зауважив Данілов.