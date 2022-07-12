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  4. Зеленський поставив завдання звільнити всю Україну, – Данілов
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    Політика

    Зеленський поставив завдання звільнити всю Україну, – Данілов

    Секретар РНБО розповів, як будуть деокупувати українські міста - Зеленський поставив завдання звільнити всю Україну, – Данілов
    Секретар РНБО розповів, як будуть деокупувати українські міста

    Деокупація всієї територій України буде проводитися поступово

    Президент України Володимир Зеленський дав завдання українським військовим деокупувати всі регіони нашої країни. Одночасно звільнити території неможливо, проте справа в черговості. Про це в інтерв'ю «Радіо свобода» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

    За його словами, вибухи на ворожих складах зі зброєю та пальним на Херсонщині – це робота високоточної зброї. В цілому ж, деокупація всієї територій України буде проводитися поступово.

    «Я хотів би звернути увагу, що мова йде не тільки про Херсонську область, мова йде про деокупацію всієї країни. І коли президент ставить завдання нашим військовим, мова йде про всю Україну. Звичайно, ми не може одномоментно звільнити всі території, але верховний головнокомандувач ставить завдання, щоб всі наші території були звільнені від агресора. Питання тільки часу і черговості», – наголосив Олексій Данілов.

    Як відомо, Міноборони попередило про можливий наступ рашистів на одне із міст України.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти Міноборони війна Володимир Зеленський Україна президент окупація Олексій Данілов #stoprussia
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    Зеленський поставив завдання звільнити всю Україну, – Данілов