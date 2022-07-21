Рашисти обстрілюють Харків, є поранені
Рашисти влучили в медустанову міста
Прямо зараз російські війська завдають ракетні удари по Харкову. Місцевих жителів просять перебувати в укриттях. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов Telegram.
«Росіяни наносять удари по Харкову. До уваги жителів: перебувайте в укриттях, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, не ігноруйте сигнали тривоги!» – закликав він.
Також мер міста Ігор Терехов звернувся до громадян. «Шановні харків'яни! Триває обстріл одного з найгустонаселеніших районів міста. Залишайтесь у укриттях!», – написав Терехов.
Трохи згодом мер Харкова додав інформацію, повідомивши про поранених та влучання.
«Є поранені. Є попадання до однієї з медустанов Харкова. Будьте обережні, бережіть своє життя», – додав Терехов.
Як повідомлялося, у результаті ракетного удару по Харкову вранці, 20 липня, загинули щонайменше три людини. Серед загиблих 13-річна дитина.
Нагадаємо, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.
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