Рашисти обстрілюють Харків, є поранені

Рашисти влучили в медустанову міста

Прямо зараз російські війська завдають ракетні удари по Харкову. Місцевих жителів просять перебувати в укриттях. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов Telegram.

«Росіяни наносять удари по Харкову. До уваги жителів: перебувайте в укриттях, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, не ігноруйте сигнали тривоги!» – закликав він.

Також мер міста Ігор Терехов звернувся до громадян. «Шановні харків'яни! Триває обстріл одного з найгустонаселеніших районів міста. Залишайтесь у укриттях!», – написав Терехов.

Трохи згодом мер Харкова додав інформацію, повідомивши про поранених та влучання.

«Є поранені. Є попадання до однієї з медустанов Харкова. Будьте обережні, бережіть своє життя», – додав Терехов.

Як повідомлялося, у результаті ракетного удару по Харкову вранці, 20 липня, загинули щонайменше три людини. Серед загиблих 13-річна дитина.

Нагадаємо, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.