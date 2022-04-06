Росіяни не вчаться на власних помилках. Експерт прокоментував феномен Чорнобаївки
Експерт пояснив, чому окупанти не здатні пройти Чорнобаївку
Російські війська ніколи не вчилися на власних помилках, тому зазнають величезних втрат і лізуть в одну точку, де їх б’є опонент. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, коментуючи ситуацію з Чорнобаївкою.
«Почитайте, наприклад, мемуари про радянсько-фінську війну. Фіни просто не могли зрозуміти, навіщо війська гинуть тисячами, але все одно лізуть в ту точку, яку просто можна обійти. От Чорнобаївка – це те саме», - зазначив він.
За словами експерта, в цьому і є різниця між західною тактикою і доктриною, за якою зараз воюють українські генерали і офіцери, і радянською, за якою воюють росіяни. «Хоча росіяни намагалися скопіювати американський підхід (ці батальйонні тактичні групи – це ж американський винахід). Але вони так і не зрозуміли, навіщо ці групи потрібні, – їх просто використовують як підрозділи. Вони досі діють за радянською традицією, коли є завдання і командири на місцях не мають права від нього відступати. От їм дали команду взяти Миколаїв чи ту ж Чорнобаївку і вони йдуть», - пояснив Самусь.
Експерт зазначив, що з цієї ж причини загинули декілька російських генералів. «Тому що генерали особисто прибували на місце, аби впевнитися, що ці ідіоти не можуть виконати їхній наказ. От він каже взяти Миколаїв, а вони не можуть. Цей генерал туди прилітав – і їх там всіх одразу накривали. Бо Путін завдання поставив, а Шойгу йому не може доповісти, що щось не виходить», - сказав Самусь.
Він упевнений, що Путін досі не має точної інформації про те, що відбувається на полі бою.
Як повідомлялося, Самусь переконаний, що Київ залишається найголовнішою ціллю Путіна.
Також, на його думку, наступні два тижні на фронті будуть вирішальними.