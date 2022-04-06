Росіяни не вчаться на власних помилках. Експерт прокоментував феномен Чорнобаївки

Експерт пояснив, чому окупанти не здатні пройти Чорнобаївку

Російські війська ніколи не вчилися на власних помилках, тому зазнають величезних втрат і лізуть в одну точку, де їх б’є опонент. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, коментуючи ситуацію з Чорнобаївкою.

«Почитайте, наприклад, мемуари про радянсько-фінську війну. Фіни просто не могли зрозуміти, навіщо війська гинуть тисячами, але все одно лізуть в ту точку, яку просто можна обійти. От Чорнобаївка – це те саме», - зазначив він.

За словами експерта, в цьому і є різниця між західною тактикою і доктриною, за якою зараз воюють українські генерали і офіцери, і радянською, за якою воюють росіяни. «Хоча росіяни намагалися скопіювати американський підхід (ці батальйонні тактичні групи – це ж американський винахід). Але вони так і не зрозуміли, навіщо ці групи потрібні, – їх просто використовують як підрозділи. Вони досі діють за радянською традицією, коли є завдання і командири на місцях не мають права від нього відступати. От їм дали команду взяти Миколаїв чи ту ж Чорнобаївку і вони йдуть», - пояснив Самусь.

Експерт зазначив, що з цієї ж причини загинули декілька російських генералів. «Тому що генерали особисто прибували на місце, аби впевнитися, що ці ідіоти не можуть виконати їхній наказ. От він каже взяти Миколаїв, а вони не можуть. Цей генерал туди прилітав – і їх там всіх одразу накривали. Бо Путін завдання поставив, а Шойгу йому не може доповісти, що щось не виходить», - сказав Самусь.

Він упевнений, що Путін досі не має точної інформації про те, що відбувається на полі бою.

Як повідомлялося, Самусь переконаний, що Київ залишається найголовнішою ціллю Путіна.