Військовий експерт: Київ залишається головною ціллю Путіна

«До агонії Росії ще далеко»

Російські окупанти зазнали краху своєї стратегічної операції і зараз намагаються перегрупуватися і піти на другий етап, аби досягти успіху на деяких напрямках. А головною їхньою ціллю залишається Київ. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

За його словами, у РФ ще достатньої зброї і техніки, щоб продовжувати вести війну проти України. «Очевидно, що російська армія є просто величезною, гігантом у порівнянні з українською. І не можна казати про те, що Росія втратила майже всі танки і так далі і в неї починається агонія… До агонії ще далеко», - сказав Самусь.

Він переконаний, що Путін не відмовився від планів взяти Київ. «Хоч вони і оголосили, що відводять війська з київського та чернігівського напрямків, я впевнений, що Київ залишається найголовнішою ціллю. Зараз вони просто намагаються начебто відволікти увагу. На цьому етапі вони дійсно відклали Київ, бо очевидно не можуть його взяти», - сказав військовий експерт.

Він вважає, що зараз російські окупаційні війська зосередяться на тактичних або оперативно-тактичних цілях: Маріуполь, Донбас, аби оточити сили ООС. «Путін же любить проводити перемовини, коли хтось в котлі. Я сподіваюся, що в котлі опиняться саме росіяни», - сказав Самусь.

Нагадаємо, високопосадовець Міністерства оборони США на брифінгу 4 квітня заявив, що близько третини угруповання російських військ, які діяли на Київщині та Чернігівщині, все ще націлені на Київ. Тому столиця може залишатися під загрозою.

Мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян, які виїхали з міста, з проханням поки що не повертатися. Він не виключає ракетних обстрілів столиці.