  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Росіяни обстріляли Баришівку: наслідки руйнувань (фото)

    Завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду - Росіяни обстріляли Баришівку: наслідки руйнувань (фото)
    Завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду
    фото: Київська ОДА

    Попередньо жертв внаслідок авіаудару немає. Інформація уточнюється

    Російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Баришівці (Київська область). Пошкоджено низку квартир та житлових будинків. Про це повідомляє голова Київської обласної адміністрації Олексія Кулебу.

    «По Баришівці здійснено ракетний удар. За попередньою інформацією ракетою «Іскандер» завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду», написав Кулеба.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Росіяни обстріляли Баришівку: наслідки руйнувань (фото)
    Росіяни обстріляли Баришівку: наслідки руйнувань (фото)
    Росіяни обстріляли Баришівку: наслідки руйнувань (фото)
    фото: Київська ОДА

    За його словами, повністю пошкоджено 60-квартирний будинок, а чотири багатоквартирні будинки та 10 приватних будинків пошкоджені частково.

    Попередньо жертв внаслідок авіаудару немає. Інформація уточнюється.

    Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька. Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено.

    Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту.

    Сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Ракета вдарила поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику.

    Теги: УДАР будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни обстріляли Баришівку: наслідки руйнувань (фото)