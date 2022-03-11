Росіяни обстріляли Баришівку: наслідки руйнувань (фото)

Попередньо жертв внаслідок авіаудару немає. Інформація уточнюється

Російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Баришівці (Київська область). Пошкоджено низку квартир та житлових будинків. Про це повідомляє голова Київської обласної адміністрації Олексія Кулебу.

«По Баришівці здійснено ракетний удар. За попередньою інформацією ракетою «Іскандер» завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду», – написав Кулеба.

За його словами, повністю пошкоджено 60-квартирний будинок, а чотири багатоквартирні будинки та 10 приватних будинків пошкоджені частково.

Попередньо жертв внаслідок авіаудару немає. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька. Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено.

Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту.

Сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Ракета вдарила поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику.