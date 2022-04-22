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    Гуманітарних коридорів 22 квітня не буде: Верещук пояснила причину

    Окупанти вже неодноразово обстрілювали евакуаційні автобуси - Гуманітарних коридорів 22 квітня не буде: Верещук пояснила причину
    Окупанти вже неодноразово обстрілювали евакуаційні автобуси
    фото з відкритих джерел

    Окупанти вже не вперше зривають евакуацію мирних людей із зон бойових дій до безпечних місць

    У п’ятницю, 22 квітня, гуманітарних коридорів не буде. Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

    За її словами, це пов'язано із небезпекою на маршрутах.

    «Звертаюся до всіх, хто чекає на евакуацію: потерпіть, будь ласка, тримайтеся!» – зазначила Верещук.

    Зазначимо, що гуманітарні коридори в Україні не були погоджені й протягом 17-19 квітня. Все через небезпеку обстрілів з боку окупантів. 20 квітня владі вдалося домовитися про гуманітарний коридор із Маріуполя, однак і він не спрацював так, як планувалося. Наступного дня все ж вдалося евакуювати 79 мешканців Маріуполя до безпечного місця.

    Нагадаємо, 15 квітня під час евакуації жителів з міста Старобільськ Луганської області до Дніпра російські окупанти відкрили вогонь по двох автобусах.

    Також 15 квітня рашисти обстріляли евакуаційні автобуси з Харківщини, внаслідок чого семеро людей загинули.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Гуманітарних коридорів 22 квітня не буде: Верещук пояснила причину