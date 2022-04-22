З'явилося перше фото з місця катастрофи Ан-26 на Запоріжжі

Літак впав сьогодні у Запорізькій області, здійснюючи технічний рейс

Опубліковано перше фото з місця падіння літака Ан-26. Він впав сьогодні в Запорізькій області, здійснюючи технічний рейс, повідомляє пресцентр Запорізької ОВА.

«Подробиці щодо падіння літака Ан-26! Перше фото з місця подій», – написали в обладміністрації, супроводивши пост відповідним фото.

Нагадаємо, сьогодні в Запорізькій області впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс. За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун. На місці події працює ДСНС та відповідні служби.

Згодом стало відомом, що внаслідок падіння літака Ан-26 у Запорізькій області є загиблий та двоє поранених. Зараз кількість екіпажу та причини падіння повітряного судна все ще з'ясовуються.

Зі свого боку, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що «це – цивільний літак, який ніякого відношення до Збройних сил не мав».

«Це черговий злочин Російської Федерації, яка збиває мирні цивільні літаки. Авіакомпанія, яка здійснювала технічний виліт літака, жодного відношення до воєнних дій не має», – повідомив він.