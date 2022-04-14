Росіяни, прикидаючись українцями, намагаються прорватися до Естонії

Україна намагається повернути депортованих до Росії співгромадян додому

Громадяни України, яких вивезли у фільтраційні табори на територію Росії, а звідти викинули на вулицю, намагаються повернутися на батьківщину. Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла під час брифінгу в Українському медіацентрі.

Аби спростити процес повернення, Україна домовилася із Естонією та організувала у місті Нарва, яке розташоване на самому кордоні із Росією, спеціальний пункт для українців. У цьому пункті естонські правоохоронці перевіряють громадян України по базах, які надала українська влада – і пропускають їх на територію своєї країни.

Разом з тим, зазначила Людмила Денісова, у цьому пункті уже були зафіксовані спроби росіян пройти на територію Естонської республіки. Громадяни Росії заявляють, що вони є українцями, вивезеними військами окупаційного контингенту з території України. Втім, запевнила омбудсменка, естонці, використовуючи українські бази даних, виявляють цих псевдо українців та відправляють їх назад у Росію.

Нагадаємо, українська омбудсменка розповіла, що Росія не може упоратися із тією кількістю громадян України, які були вивезені на територію країни-агресора, і просто викидає українців із фільтраційних таборів на вулицю.

Додамо, кілька днів Денісова зазначила, що тільки із заблокованого Маріуполя військові ворожої армії примусово депортували до Росії чи у так звані ДНР і ЛНР більше 30 тисяч українців. Зокрема, окупанти депортували всі лікарні Маріуполя разом з лікарями.

При цьому ЗМІ країни-агресора, посилаючись на джерела у військових відомствах РФ, рапортують про понад 700 тисяч осіб, вивезених окупантами до Росії, з них понад 131 тисяча – діти.

Один із фільтраційних таборів для викрадених українців, зокрема, із Маріуполя, росіяни облаштували аж у Пензенській області. За наявною інформацією, люди не можуть задовольнити там навіть елементарні потреби: погодувати дітей і стежити за особистою гігієною.

Учора, 13 квітня, стало відомо, що країна-агресор планує створити мовні спецтабори для викрадених українських дітей, які не володіють російською мовою.