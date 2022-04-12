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    Події в Україні

    Окупанти депортували всі лікарні Маріуполя разом з лікарями – радник мера

    Окупанти депортували всі лікарні Маріуполя разом з лікарями – радник мера
    фото скріншот відео

    Росіяни розвозять в місця видачі гуманітарної допомоги ліки і видають їх просто насипом

    Рашисти депортували всі лікарні Маріуполя разом з медиками. Тож у Маріуполі найбільшою проблемою в гуманітарній ситуації є відсутність будь-якої медичної допомоги. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

    «Маріуполь. У цій гуманітарній ситуації найбільшою проблемою є відсутність будь-якої медичної допомоги. Всі лікарні з міста депортовані разом з лікарями, крім однієї, яка була захоплена і яка працює виключно на лікування поранених окупантів», – повідомив він.

    Андрющенко додав, що росіяни розвозять в місця видачі гуманітарної допомоги ліки і видають їх просто насипом.

    «Специфічних ліків немає, інсулін залишається проблемою», – підкреслив він.

    Радник мера додав, що ні Комітет Червоного Хреста, ні українську гуманітарну допомогу в місто не допускають.

    Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни Росії проти України в Маріуполі загинули щонайменше 10 тисяч мирних жителів.

    Нагадаємо, 11 квітня рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину. До слова, у МЗС Великої Британії заявили, що будь-яке використання хімзброї буде ескалацією. Відтак уже розпочата перевірка інформації щодо застосування токсичної речовини проти українських захисників у Маріуполі.

    Раніше повідомлялося, що окупанти погрожують застосувати в Маріуполі хімічну зброю. Представники окупаційної адміністрації «ДНР» обіцяли застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на «Азовсталі». Згодом президент відреагував на погрози окупантів щодо хіматаки.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна лікар Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти депортували всі лікарні Маріуполя разом з лікарями – радник мера