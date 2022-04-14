Росія викидає викрадених українців на вулицю: «Їдьте до родичів або деінде»

Росіяни, депортувавши українців на свою територію, не знають, що робити з ними далі - і викидають громадян України на вулицю

Російська влада не знає, що робити із громадянами України, вивезеними на територію країни-агресора

Росія вивозить українців із тимчасово захоплених територій, а далі не знає, що з ними робити. Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла під час брифінгу в Українському медіацентрі.

Російська влада, зазначила Денісова, не справляється із тією кількістю викрадених українців, яку уже вивезли на територію країни-агресора.

За словами омбудсменки, громадян України просто викидають на вулицю зі словами – їдьте до родичів або деінде.

При цьому паспорти вивезеним громадянам України рашисти не віддають, тож депортовані українці із усіх документів мають лише довідки, видані у російських фільтраційних таборах.

Нагадаємо, кілька днів Денісова зазначила, що тільки із заблокованого Маріуполя військові ворожої армії примусово депортували до Росії чи у так звані ДНР і ЛНР більше 30 тисяч українців. Зокрема, окупанти депортували всі лікарні Маріуполя разом з лікарями.

При цьому ЗМІ країни-агресора, посилаючись на джерела у військових відомствах РФ, рапортують про понад 700 тисяч осіб, вивезених окупантами до Росії, з них понад 131 тисяча – діти.

Один із фільтраційних таборів для викрадених українців, зокрема, із Маріуполя, росіяни облаштували аж у Пензенській області. За наявною інформацією, люди не можуть задовольнити там навіть елементарні потреби: погодувати дітей і стежити за особистою гігієною.

Учора, 13 квітня, стало відомо, що країна-агресор планує створити мовні спецтабори для викрадених українських дітей, які не володіють російською мовою.