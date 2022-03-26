Міжнародний «Червоний хрест» допомагає Росії депортувати українців

Згідно зі звітом «переселення» почалося 18 лютого 2022 року, за три дні на територію країни-агресора було переміщено 61000 осіб

Федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця брала участь у незаконному «переселенні» українців із Донецької та Луганської областей до Росії. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті організації, повідомляє Zn.ua.

Згідно зі звітом «переселення» почалося 18 лютого 2022 року, за три дні на територію країни-агресора було переміщено 61000 осіб, в основному жінок, дітей та пенсіонерів.

Ростовська гілка російського Червоного Хреста займалася прийомом та забезпеченням переселених громадян.

У звіті прямо пишеться про те, що переселяли людей із «Донецької та Луганської народних республік». Таким чином Федерація фактично визнала ОРДЛО та ще й брала участь у депортації українців з окупованого Донбасу.

Як відомо, Росія проводить масову примусову депортацію населення тимчасово окупованих територій України. Зокрема, чимало людей путінська орда фактично викрала та вивезла із Маріуполя.

На цьому тлі Червоний хрест планує відкрити офіс біля кордону Росії з Україною. Також очільник організації у Москві подякував Сергію Лаврову за «багаторічну позитивну співпрацю».