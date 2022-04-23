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    Рашисти взяли у полон співробітників СММ ОБСЄ

    Росія погрожує персоналу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ - Рашисти взяли у полон співробітників СММ ОБСЄ
    Росія погрожує персоналу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ
    фото з відкритих джерел

    В ОБСЄ засудили дії Росії та вимагають звільнити співробітників СММ, а також усіх затриманих українців

    Росія погрожує персоналу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а російські військові взяли співробітників СММ в полон. Про це заявила заступниця голови делегації Великої Британії в ОБСЄ Дейрдре Браун.

    «Ми отримали тривожні повідомлення про те, що довірені особи Росії на Донбасі погрожують персоналу Місії, техніці та приміщенням, а також про те, що російські війська взяли в полон співробітників СММ. Ми найрішучішим чином засуджуємо ці загрози Місії та її відданому персоналу. Ми закликаємо звільнити співробітників СММ, а також усіх затриманих Росією українців», – сказала Браун.

    Вона наголосила на постійному поширенні Кремлем брехні та дезінформації щодо ситуації в Україні та невідворотності кари за злочинні діяння Росії.

    «Прояснімо: світ бачить брехню Кремля. Справжній масштаб дій Росії в Маріуполі та на решті території України ще не розкритий, але не варто сумніватися, що покарання за ці та майбутні порушення зобов’язань Росії за міжнародними законами, які вони вільно підписали, настане», – сказала Браун.

    Нагадаємо, 13 квітня Незалежна експертна місія, створена у рамках Московського механізму ОБСЄ, представила свою доповідь з документуванням порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права, а також можливих воєнних злочинів, скоєних на території України російськими військами.

    Відомо, що 16 березня президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні заявив – головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан почав роботу в Україні для збору доказів воєнних злочинів Російської Федерації.

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    Теги: росія окупанти ОБСЄ війна полон військові Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти взяли у полон співробітників СММ ОБСЄ