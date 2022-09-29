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Розчарування дня. Україна отримає 18 Himars від США протягом декількох років

Юрій Лящук
glavcom.ua
Розчарування дня. Україна отримає 18 Himars від США протягом декількох років
Системи Himars будуть поступово надходити на озброєння України

Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати Україну потужним озброєнням

Сполучені Штати Америки в рамках останнього пакету допомоги Україні планують закуповувати реактивні системи залпового вогню Himars у виробника, а не вилучати їх зі своїх запасів, як це було раніше. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

 «Закупівля та постачання цих систем Himars та пов’язаних з ними боєприпасів займе кілька років. Сьогоднішнє оголошення – це лише початок процесу закупівель», – пояснює чиновник.

Таким чином США планують мати Himars за контрактом й в резерві для їх подальшого постачання Україні в майбутньому.

 «Якщо ми не інвестуємо сьогодні, щоб закупити Himars на майбутнє, їх не буде, коли вони стануть у нагоді українським збройним силам у майбутньому. Це справді значна інвестиція, і вона призначена для того, щоб у майбутньому Україна мала те, що їй потрібно на довгострокову перспективу для стримування майбутніх загроз», – додав чиновник.

Водночас Штати й надалі продовжать передавати необхідне нашим воїнам озброєння з власних запасів.

Додамо, як стало відомо раніше, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакета фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США.

Нагадаємо, триває 218-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку.

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