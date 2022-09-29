Розчарування дня. Україна отримає 18 Himars від США протягом декількох років

Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати Україну потужним озброєнням

Сполучені Штати Америки в рамках останнього пакету допомоги Україні планують закуповувати реактивні системи залпового вогню Himars у виробника, а не вилучати їх зі своїх запасів, як це було раніше. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

«Закупівля та постачання цих систем Himars та пов’язаних з ними боєприпасів займе кілька років. Сьогоднішнє оголошення – це лише початок процесу закупівель», – пояснює чиновник.

Таким чином США планують мати Himars за контрактом й в резерві для їх подальшого постачання Україні в майбутньому.

«Якщо ми не інвестуємо сьогодні, щоб закупити Himars на майбутнє, їх не буде, коли вони стануть у нагоді українським збройним силам у майбутньому. Це справді значна інвестиція, і вона призначена для того, щоб у майбутньому Україна мала те, що їй потрібно на довгострокову перспективу для стримування майбутніх загроз», – додав чиновник.

Водночас Штати й надалі продовжать передавати необхідне нашим воїнам озброєння з власних запасів.

Додамо, як стало відомо раніше, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакета фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США.

Нагадаємо, триває 218-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку.

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