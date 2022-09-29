Резніков повідомив, скільки техніки ворогів допоміг знищити «народний супутник»

На Херсонщині та Донеччині знімки з супутника допомогли завдати влучних ударів по окупантах

За допомогою інформації, яку ЗСУ отримали від супутника компанії ICEYE, на який українці гуртом збирали гроші, росіяни втратили бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт. За перші два дні роботи супутника виявили понад 60 одиниць бойової техніки окупанта. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«За перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати «схованого» були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі населених пунктів Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині», – повідомив міністр оборони.

Сили оборони України, насамперед – бойові бригади ЗСУ, вже деякий час отримують потік даних з супутників ICEYE. Знімки безпосередньо розшифровують та опрацьовують фахівці воєнною розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання.

За словами Резнікова, супутники з технологією SAR стають особливо актуальними восени та взимку, коли погана погода, хмарність чи сніг. Для них немає різниці – день чи ніч. Тому ворог не сховається.

Нагадаємо, наприкінці червня фонд Сергія Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим оголосив про початок збоку коштів на безпілотники «Байрактар». Українці зібрали 600 млн грн. Однак компанія Baykar вирішила надати три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно. Таким чином волонтери отримали можливість спрямувати зібрані кошти на купівлю супутника.

Притула оприлюднив ряд важливих деталей щодо угоди про покупку супутника.