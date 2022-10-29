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Розірвання зернових угод: Україна очікує на реакцію ООН та Туреччини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розірвання зернових угод: Україна очікує на реакцію ООН та Туреччини
Контейнери із зерном в чорноморському порту Одеси
фото: АР

Офіційний Київ хоче знати позицію підписантів угоди

Україна очікує реакцію Туреччини та ООН на російські заяви про вихід з «зернової ініціативи», повідомив у коментарі «Суспільному» речник президента Сергій Никифоров.

«Україна не підписувала з РФ жодних «зернових угод». Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з Росією жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів», – сказав Никифоров.

Раніше Міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що кораблі Чорноморського флоту країни-агресорки відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти.

Теги: Міноборони росія Туреччина Україна

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