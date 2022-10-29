В окупованому Севастополі спалахнула пожежа біля паливного терміналу

Зранку у місті працювала ППО

У тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа у районі паливного терміналу. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Причина виникнення пожежі на разі не відомо. Як пишуть у місцевих пабліках, зранку у місті працювала ППО.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що кораблі Чорноморського флоту країни-агресорки відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти.

Згодом речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк висміяла звинувачення окупаційної влади анексованого Росією Севастополя щодо причетності безпілотників ЗСУ до нібито атаки на кораблі флоту країни-агресорки. Вона припустила, що це були «бойові комарі».

Триває 248-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.