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Вибухи у Севастополі: Британія відповіла РФ на звинувачення у причетності до обстрілів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Севастополі: Британія відповіла РФ на звинувачення у причетності до обстрілів
Британці вважають, що звинувачення їх у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» це лише спроба РФ відвернути увагу від поразки у війні
фото з відкритих джерел

«Росія вдається до помилкових заяв епічного масштабу» – міноборони Британії

Міністерство оборони Великої Британії відреагувало на звинувачення міноборони країни-агресорки і назвало вигадкою заяву нібито в підготовці «фахівцями ВМС Британії» українських військових для здійснення «атаки» БПЛА в Севастопольській бухті. Також британці вважають, що звинувачення їх у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» це лише спроба РФ відвернути увагу від поразки у війні. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

«Щоб відвернути увагу від свого катастрофічного становища в ситуації з незаконним вторгненням в Україну, міністерство оборони Росії вдається до помилкових заяв епічного масштабу», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії підкреслили, що ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду, ніж про Захід.

Як повідомлялося, міністерство оборони країни-агресорки заявило про причетність до вибухів в окупованому Севастополі ЗСУ. Рашисти називають вибухи «терактом» і вже придумали «винних» в інциденті. За версією окупантів, нібито ЗСУ, а саме бійці 73-го спеціального центру морських операцій ЗСУ, яких окупанти звинуватили в «атаці БПЛА» раніше, готували до «теракту» «фахівці ВМС Британії». А вони своєю чергою нібито «причетні до підриву газопроводів «Північний потік».

Як повідомлялося, в окупованому Севастополі внаслідок влучання пошкодженні кораблі Чорноморського флоту РФ.  Зокрема зазначається, що пошкоджена система радіолокації фрегата «Адмірал Макаров», а також є «дірка в мінному тральщику».

Натомість українські військові поки що не мають офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ після атаки БПЛА в Севастопольській бухті в суботу, 29 жовтня. Але вони не відкидають такої можливості. Про це повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що кораблі Чорноморського флоту країни-агресорки відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти.

Теги: Крим росія історія Міноборони обстріл Велика Британія

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