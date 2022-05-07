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    Події в Україні

    Українців змушують приймати громадянство самопроголошеної «ЛНР»

    Паспорт&nbsp;&laquo;ЛНР&raquo;&nbsp;дає можливість отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу - Українців змушують приймати громадянство самопроголошеної «ЛНР»
    Паспорт «ЛНР» дає можливість отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу
    фото: Людмила Денісова/Telegram

    Представники окупантів проводять з громадянами так звані «профілактичні бесіди»

    Українців змушують оформлювати громадянство самопроголошеної «ЛНР». В іншому випадку на людей чекають репресії. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

    За її словами, в окупованому місті Сорокіне Луганської області почали оформлювати паспорти «ЛНР» українським громадянам, примусово вивезеним із нещодавно захоплених територій.

    Люди, яких позбавили домівок, майна і грошей, змушені погоджуватись на такі умови, адже це дає можливість отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу.

    Представники окупантів проводять з громадянами так звані «профілактичні бесіди», під час яких повідомляють, що в разі відмови набуття громадянства так званої «ЛНР» вони втратять будь-які засоби до існування, до них застосують репресивні заходи.

    «Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні, вона суперечить принципам і нормам міжнародного права і є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти», – повідомляє Денісова.

    Нагадаємо, що ще у квітні стало відомо – Росія переселяє українців з тимчасово окупованих територій аж до Сибіру.

    У кінці квітня омбудсменка Людмила Денісова заявила, що виявила майже тисячу співвітчизників в Республіці Чувашія. Українці заявили, що дуже хочуть залишити Росію і повернутися до України чи принаймні виїхати до ЄС.

    За два місяці війни рашисти вивезли з України близько 500 тисяч жителів.

    Теги: ЄС росія окупанти ООН війна українці розслідування Україна Людмила Денісова громадянство населення окупація час #stoprussia
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    Українців змушують приймати громадянство самопроголошеної «ЛНР»