Українців змушують приймати громадянство самопроголошеної «ЛНР»

Представники окупантів проводять з громадянами так звані «профілактичні бесіди»

Українців змушують оформлювати громадянство самопроголошеної «ЛНР». В іншому випадку на людей чекають репресії. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, в окупованому місті Сорокіне Луганської області почали оформлювати паспорти «ЛНР» українським громадянам, примусово вивезеним із нещодавно захоплених територій.

Люди, яких позбавили домівок, майна і грошей, змушені погоджуватись на такі умови, адже це дає можливість отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу.

Представники окупантів проводять з громадянами так звані «профілактичні бесіди», під час яких повідомляють, що в разі відмови набуття громадянства так званої «ЛНР» вони втратять будь-які засоби до існування, до них застосують репресивні заходи.

«Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні, вона суперечить принципам і нормам міжнародного права і є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти», – повідомляє Денісова.

Нагадаємо, що ще у квітні стало відомо – Росія переселяє українців з тимчасово окупованих територій аж до Сибіру.

У кінці квітня омбудсменка Людмила Денісова заявила, що виявила майже тисячу співвітчизників в Республіці Чувашія. Українці заявили, що дуже хочуть залишити Росію і повернутися до України чи принаймні виїхати до ЄС.

За два місяці війни рашисти вивезли з України близько 500 тисяч жителів.