Путін переселяє українців з тимчасово окупованих територій до Сибіру – The Independent

У Кремлі запланували відправку 11 398 людей до Сибіру, 7 218 людей на Далекий Схід та 7 023 – на Північний Кавказ

Кремль видав наказ про переселення 95 739 жителів Донецької та Луганської областей

Російський диктатор Володимир Путін переселяє українців з тимчасово окупованих територій до Сибіру і за Полярне коло. Про це повідомляє The Independent. З аданими видання близько 100 тис. людей вже опинилися за тисячі кілометрів від своїх домівок,

За даними офіційних документів, на яке посилається видання, Кремль видав наказ про переселення 95 739 жителів Донецької та Луганської областей за 5500 миль (понад 8850 км ) від їхніх будинків.

«В указі зазначалося, що «з урахуванням ситуації, що склалася в Україні», Російська Федерація «погоджує розподіл» громадян до «суб’єктів Російської Федерації» та просила владу «забезпечити прийом» 95 739 осіб», – цитує видання.

Вказано, що у Кремлі запланували відправку 11 398 людей до Сибіру, 7 218 людей на Далекий Схід та 7 023 – на Північний Кавказ, включаючи інші регіони, такі як Чечня, Інгушетія та Дагестан.

З посиланням на окремі документи The Independent пише, що людей у Маріуполі просили підписати документи, в яких стверджується, що «українські війська обстрілювали їхнє місто».

Повідомляється, що підписантам сказали, що вони не можуть повернутися в Україну, тому що їх чекає «переслідування».

Нагадаємо, за повідомленням СБУ, Кремль планував створити «народні республіки» у західних областях України.