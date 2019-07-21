Розпочато термінове розслідування щодо загибелі двох бійців на Донбасі



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Військовослужбовці підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

Розпочато термінове розслідування щодо загибелі двох українських військовослужбовців, які підірвалися на вибухівці, підкладеній диверсантами поблизу Щастя на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після голосування на одній з виборчих дільниць у Києві.

«Є одна проблема: загиблі люди через міну. Дві людини поранені, двох з нами вже не буде. З цього приводу розпочалося термінове розслідування. Це був не постріл, це була міна», - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, близько 8:25 під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту в районі населеного пункту Щастя два військовослужбовці підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Внаслідок вибуху бійці отримали поранення несумісні з життям.

Також ще двоє військовослужбовців отримали поранення. Було проведено евакуацію постраждалих до міської лікарні. Стан їх здоров'я – задовільний.

21 липня на Донбасі розпочалось «хлібне перемир’я», про яке домовились під час переговорів у Мінську. Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил не було зафіксовано жодного порушення безстрокового перемир'я.

Джерело: Укрінформ