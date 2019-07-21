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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі від початку доби не порушували перемир'я

    • Розсилка
    В командуванні Об'єднаних сил зазначили, що українській військові готові дати адекватну відповідь на обстріли російських найманців в разі порушення режиму тиші чи здійснення провокацій - Окупанти на Донбасі від початку доби не порушували перемир'я
    В командуванні Об'єднаних сил зазначили, що українській військові готові дати адекватну відповідь на обстріли російських найманців в разі порушення режиму тиші чи здійснення провокацій

    Українські військовослужбовці також дотримують режиму припинення вогню, - пресцентр Міноборони

    На Донбасі від початку доби 21 липня в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) не було зафіксовано жодного порушення безстрокового перемир'я на Донбасі.

    Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони.

    Як зазначається, з початку перемир'я не було зафіксовано жодного обстрілу з боку російсько-окупаційних військ.

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    У відомстві наголосили, що українські військовослужбовці також дотримують режиму припинення вогню.

    Крім того, в командуванні Об'єднаних сил зазначили, що українській військові готові дати адекватну відповідь на обстріли російських найманців в разі порушення режиму тиші чи здійснення провокацій.

    «Відповідно до чинного законодавства України, Об’єднані сили мають право й зобов’язані забезпечити збереження життя та здоров’я військовослужбовців, цивільного населення і не допустити втрати території», - підкреслили у відомстві.

    Нагадаємо, що у неділю, 21 липня, о 00:01 на Донбасі розпочалося безстрокове перемир'я, що було погоджене під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

    Як повідомлялося, у документі про перемир'я на Донбасі вперше передбачена відповідальність сторін за порушення режиму припинення вогню. Про випадки порушень негайно повідомлятимуть Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ та застосовуватимуть щодо порушників «дисциплінарні заходи».

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