«Хлібне перемир’я»: під Щастям загинули двоє українських бійців



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Військовослужбовці підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

Сьогодні, 21 липня, близько 8:25 під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту в районі населеного пункту Щастя два військовослужбовці підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника. Про це інформує пресслужба штабу операції Об’єднаних сил.

Внаслідок вибуху бійці отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву.

Також, внаслідок вибуху ще двоє військовослужбовців отримали поранення. Було проведено евакуацію постраждалих до міської лікарні. Стан їх здоров'я – задовільний.

Як повідомлялося, протягом минулої доби збройні формування РФ та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. У результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці отримали поранення.

Нагадаємо, 21 липня на Донбасі розпочалось «хлібне перемир’я», про яке домовились під час переговорів у Мінську.