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Розстріл окупантами колони з дітьми: СБУ показала відео

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Розстріл окупантами колони з дітьми: СБУ показала відео
Окупанти розстріляли своїх жертв практично впритул
фото: СБУ

На кадрах з місця скоєного Росією теракту – низка обстріляних та згорілих авто, а також тіла людей

СБУ опублікувала відеозапис із Харківщини, де російські окупанти розстріляли колону автомобілів із цивільними. Теракт був скоєний ще на початку вересня, проте відомо про це стало лише зараз. Відповідний ролик спецслужба виклала у Telegram.

«Відео з місця воєнного злочину російських військ, які нещодавно розстріляли цивільну колону в так званій «сірій зоні» між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом на Харківщині», – йдеться в повідомленні.

 В СБУ запевнили, що зроблять усе, аби окупанти відповіли за цей кривавий злочин.

На опублікованих кадрах зафіксована низка обстріляних та обгорілих авто вздовж залізничної колії. У їхніх салонах та поряд з машинами – тіла загиблих мирних громадян. Деякі з них суттєво обгорілі.

Увага! Відео 18+

Нагадаємо, 30 вересня Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Пізніше стало відомо, що рашисти випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних. Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Мер Мелітополя Іван Федоров показав наслідки обстрілу цивільної колони. Він також підтвердив удар по колоні та зазначив, що люди щодня виїжджають з обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загинули 30 людей, травми різного ступеню тяжкості отримали 88 осіб.

Теги: теракт рашисти окупанти злочин Запоріжжя ворог відео Telegram

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