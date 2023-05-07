Розвідка попередила про провокації РФ на 9 травня

Росіяни можуть спрямувати провокації й проти Білорусі

Росіяни часто обирають символічні дати, то ж 9 травня ворог може вдатися до провокацій. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у Telegram.

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«Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня», – розповів Юсов.

За словами представника розвідки, росіяни можуть спрямувати провокації й проти Білорусі. Наприклад, здійснити операцію під фальшивим прапором з метою втягнути білоруську армію у війну проти нашої країни. «Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде», – підкреслив Юсов.

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Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін запросив президента Таджикистану Емомалі Рахмона до Москви на День перемоги. Також цього дня тут буде лідер Киргизстану Садир Жапаров.