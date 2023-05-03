Загарбники скинули авіабомби на енергооб'єкт на Сумщині

Без світла залишилось понад 4 тис. абонентів

У ніч на 3 травня окупанти скинули дві авіабомби на прикордоння Сумської області через що був знищений один з об’єктів розподільчих електромереж. Про це повідомляє «Укренерго».

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«Ворог знову завдав пошкоджень в мережах обленерго. У Сумській області двома авіабомбами прицільно знищено один з об’єктів розподільчих електромереж, без світла залишилось понад 4 тис. абонентів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, артобстрілами пошкоджені розподільчі мережі в Чернігівській, Харківській, Донецькій областях.

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«Там де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи», – додали в «Укренерго».

Нагадаємо, у ніч на 3 травня повітряна тривога в Києві та Київській області тривала з 00:15 до 04:48. Також понад чотири години небезпека фіксувалася і в інших українських областях.

За даними ЗСУ, всього окупанти застосували до 26 ударних дронів Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 21 ударний БпЛА.

У Днiпрi внаслідок атаки дронів пошкоджена адмiнбудiвля.

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На Миколаївщині внаслідок влучання БпЛА типу Shahed-131/136 виникла пожежа приватного домоволодіння на території населеного пункту Куцурубської громади.

У Кропивницькому одразу три «Шахеди» атакували нафтобазу.