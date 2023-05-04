Парад на 9 травня: Кремль повідомив про плани Путіна

9 травня диктатора Путіна будуть посилено охороняти

Військовий парад 9 травня в Москві пройде без будь-яких скорочень, на ньому виступить диктатор Володимир Путін. Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

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Пєсков заявив, що не треба очікувати будь-яких змін у програмі параду на тлі недавніх атак безпілотників на Кремль: у росіян все йде «за планом».



«Ні, готується звичайний парад. Це все, що я можу сказати. Виступатиме президент, як це зазвичай буває», – сказав Пєсков.



Пєсков додав, що після спроби завдання удару по резиденції президента РФ у Кремлі будуть вжиті додаткові заходи безпеки, у тому числі при проведенні військового параду 9 травня.

«Зрозуміло, все буде посилено. І так уже все посилено – і в контексті підготовки до параду до Дня перемоги. Загалом, резиденція президента охороняється», – заявив речник Кремля.

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Проте деталі, як саме буде охоронятися Путін та Кремль на 9 травня, Пєсков не повідомив.

Нагадаємо, російська влада 3 травня заявила, що вночі нібито Україна спробувала вдарити безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

На нібито атаку на Кремль вже відреагував Китай, закликавши Україну та РФ уникати провокацій. Проте з Москви вже посипалися нові заяви з погрозами.

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Зазначимо, що в багатьох російських містах скасували паради на День перемоги.