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На 9 травня до Путіна приїдуть лише два президенти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На 9 травня до Путіна приїдуть лише два президенти
Путін запросив лише двох президентів відвідати Росію на День перемоги
фото з відкритих джерел

Стало відомо кого хоче бачити кремлівська влада в Росії на День перемоги

Путін запросив президента Таджикистану Емомалі Рахмона до Москви на День перемоги. Також цього дня тут буде лідер Киргизстану Садир Жапаров. Про це повідомляє РИА Новости.

Раніше у Кремлі наголошували, що не запрошували закордонних гостей, бо «не кругла дата». Єдиним закордонним гостем з-поміж політиків на параді буде президент Киргизстану Жапаров, який перед святом приїде до Москви з робочим візитом.

В умовах спецоперації влада низки російських регіонів ухвалила рішення відмовитися від проведення параду 9 травня. Зокрема, військових парадів цього дня не буде у Бєлгороді, Курську, Криму та Севастополі.

До слова, парад перемоги у Москві відбудеться, підготовка до нього вже триває. У Кремлі не підтвердили, але й не спростували повідомлення джерел про можливе скасування повітряної частини параду. Пєсков пояснив, що поки що говорити про це передчасно. При цьому не виключено, що у параді візьмуть участь бійці, які вбивають на війні українців.

Крім того, лише 13% українців вважають День перемоги, який святкують 9 травня, одним з найважливіших свят. Про це свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Теги: День Перемоги росія Киргизстан Таджикистан

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