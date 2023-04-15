У Грузії спростували чутки про відновлення авіасполучення з РФ

У Грузії відреагували на появу прямого рейсу до Тбілісі на сайті російського аеропорту

Агенство цивільної авіації Грузії заявило, що інформація про відновлення авіасполучення з Росією є неправдивою. Про це пишуть «Новости-Грузия».

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«Наголошуємо, що між Грузією та Росією пряме регулярне авіасполучення не здійснюється і статус-кво не змінився. Російська сторона не зверталася щодо відновлення регулярного повітряного сполучення», – йдеться у заяві.

Минулої п'ятниці на сайті російського аерпорту Внуково з'явився прямий рейс з Москви до Тбілісі. У інформації про польоти було написано, що рейс здійснюватиметься щоденно.

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Через деякий час інформація про цей рейс зникла. Пізніше пресслужба Внуково заявила, що його поява була «технічним збоєм».

Авіакомпанія Georgian Airways заявила, що не подавала заявку на маршрут.

Авіасполучення Грузії з Москвої відмінили з ініціативи Москви ще 8 червня 2019 року. Так Росія відреагувала на протести у Грузії через приїзд до Тбілісі депутата Держдуми.

Раніше представники проросійської партії «Грузинська мрія» висловили радість щодо можливого відновлення авіасполучення з Росією.