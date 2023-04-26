Чому союзники не передають Україні винищувачі F-16

ЗСУ потребують винищувачів: які є перспективи для отримання

Західні союзники не передають Україні винищувачі F-16 через кілька факторів.

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По-перше, підготовка льотного складу, яка за стандартами НАТО займає до двох років. Навіть з урахуванням професіоналізму українських асів терміни навчання знизили до 6-9 місяців.

По-друге, підготовка обслуговуючого персоналу для цих літаків, яка займає до трьох років, і скоротити цей період не можна.

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Крім того, логістика, а саме: оснащення аеродромів. Шасі F-16 дуже чутливі. Вони можуть злітати з рівної смуги. В Україні злітні смуги – це бетонні плити, які не підходять для західних літаків.

Вартість F-16, адже навіть не новий винищувач коштує від 25 мільйонів, що дуже дорого навіть для країн НАТО, а також відсутність необхідної кількості вільних літаків.

У зв'язку з цим вирішили йти шляхом передачі систем ППО, які нівелюють перевагу росіян в повітрі та передачі тих літаків, для яких не треба навчати українських пілотів, а саме МіГ-29, але модернізованих під стандарти НАТО. Це дає можливість використовувати протирадіолокаційні ракети та крилаті ракети повітряного базування, які мають точність ураження 1,5 метра на відстані до 500 км.

Офіційний Київ намагається домовиться про постачання для Сил оборони України західних винищувачів четвертого покоління, які дозволять отримати істотну перевагу над Росією в небі.

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На даний момент Україна отримала від деяких союзників винищувачі МіГ-29. Так, у Словаччині заявили про передачі Україні всіх 13 обіцяних винищувачів МіГ-29.

Наразі Росія має значну перевагу в авіації. Мовиться про перевагу не лише кількісну, але й якісну. Українські МіГ-29 – фронтові винищувачі, легші за багатоцільові Су-27. У них менше вузлів підвіски ракет, простіша авіоніка й система управління вогнем. Крім того, Росія використовує у конфлікті з Україною винищувачі Су-35 та Су-30СМ. Це – новіші версії Су-27, що мають значно кращі характеристики.

Нагадаю, прем’єр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв розпочати навчання українських пілотів та доручив міністру оборони вивчити можливість постачання Києву бойових літаків.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон, відповідаючи на запитання про можливість постачання, говорив, що «в принципі, ніщо не виключено».