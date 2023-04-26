Головна Думки вголос Дмитро Снєгирьов
search button user button menu button
Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

Чому союзники не передають Україні винищувачі F-16

glavcom.ua
Сучасні винищувачі можуть суттєво допомогти українській армії
фото з відкритих джерел

ЗСУ потребують винищувачів: які є перспективи для отримання

Західні союзники не передають Україні винищувачі F-16 через кілька факторів.

По-перше, підготовка льотного складу, яка за стандартами НАТО займає до двох років. Навіть з урахуванням професіоналізму українських асів терміни навчання знизили до 6-9 місяців.

По-друге, підготовка обслуговуючого персоналу для цих літаків, яка займає до трьох років, і скоротити цей період не можна.

Крім того, логістика, а саме: оснащення аеродромів. Шасі F-16 дуже чутливі. Вони можуть злітати з рівної смуги. В Україні злітні смуги – це бетонні плити, які не підходять для західних літаків.

Вартість F-16, адже навіть не новий винищувач коштує від 25 мільйонів, що дуже дорого навіть для країн НАТО, а також відсутність необхідної кількості вільних літаків.

У зв'язку з цим вирішили йти шляхом передачі систем ППО, які нівелюють перевагу росіян в повітрі та передачі тих літаків, для яких не треба навчати українських пілотів, а саме МіГ-29, але модернізованих під стандарти НАТО. Це дає можливість використовувати протирадіолокаційні ракети та крилаті ракети повітряного базування, які мають точність ураження 1,5 метра на відстані до 500 км.

Офіційний Київ намагається домовиться про постачання для Сил оборони України західних винищувачів четвертого покоління, які дозволять отримати істотну перевагу над Росією в небі.

На даний момент Україна отримала від деяких союзників винищувачі МіГ-29. Так, у Словаччині заявили про передачі Україні всіх 13 обіцяних винищувачів МіГ-29.

Наразі Росія має значну перевагу в авіації. Мовиться про перевагу не лише кількісну, але й якісну. Українські МіГ-29 – фронтові винищувачі, легші за багатоцільові Су-27. У них менше вузлів підвіски ракет, простіша авіоніка й система управління вогнем. Крім того, Росія використовує у конфлікті з Україною винищувачі Су-35 та Су-30СМ. Це – новіші версії Су-27, що мають значно кращі характеристики.

Нагадаю, прем’єр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв розпочати навчання українських пілотів та доручив міністру оборони вивчити можливість постачання Києву бойових літаків.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон, відповідаючи на запитання про можливість постачання, говорив, що «в принципі, ніщо не виключено».

Читайте також: 
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: озброєння винищувач Україна навчання росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У березні рекордна кількість росіян здалася в український полон
Контрнаступ України: окупантів готують до паніки
8 квiтня, 10:09
український спортсмен Жан Беленюк
Допуск росіян на Олімпіаду – дипломатична поразка – Жан Беленюк
30 березня, 03:45
Україна перетворилася на найбільш забруднену вибухонебезпечними предметами країну Європи.
У скільки обійдеться розмінування України: Шмигаль назвав шокуючу цифру
5 квiтня, 06:31
Розвідка Британії оцінила загрозу надводних дронів для флоту РФ
Розвідка Британії оцінила загрозу надводних дронів для флоту РФ
27 березня, 09:22
Генштаб попередив про високу загрозу атак ворога по всій території України
Генштаб попередив про високу загрозу атак ворога по всій території України
30 березня, 18:32
Президент Польщі Анджей Дуда та український лідер Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Польщі
5 квiтня, 09:06
Усі члени Альянсу погоджуються, що членство в НАТО не може обговорюватися всерйоз, поки в Україні триває війна
Три держави проти «дорожньої карти» вступу України в НАТО – Financial Times
6 квiтня, 21:52
Китайський військовий корабель під час навчань «Joint Sword» поблизу контрольованих Тайванем островів Мацу
Китай під час навчань змоделював точні удари по Тайваню
9 квiтня, 19:45
Військові попередили місцеву владу Одеси і регіону, що відкриття курортного сезону цьогоріч є недоцільним
Одеса знову залишиться без курортного сезону: деталі
19 квiтня, 05:26

Дмитро Снєгирьов

Чому союзники не передають Україні винищувачі F-16
Чому союзники не передають Україні винищувачі F-16
Візит Столтенберга в Київ: відносини України та НАТО виходять на новий рівень?
Візит Столтенберга в Київ: відносини України та НАТО виходять на новий рівень?
Снарядний голод: армія РФ щодня витрачає вчетверо більше боєприпасів, ніж виробляє
Снарядний голод: армія РФ щодня витрачає вчетверо більше боєприпасів, ніж виробляє
Росіяни передислокуються на Лиманському напрямку і під Мар’їнкою: прагнуть створити «широкий котел» для ЗСУ
Росіяни передислокуються на Лиманському напрямку і під Мар’їнкою: прагнуть створити «широкий котел» для ЗСУ
Витік секретних документів США може бути спецоперацією спецслужб РФ. Яка мета?
Витік секретних документів США може бути спецоперацією спецслужб РФ. Яка мета?
Геополітичне фіаско Путіна: вступ Фінляндії до НАТО унеможливить захоплення Сувалкського коридору Росією
Геополітичне фіаско Путіна: вступ Фінляндії до НАТО унеможливить захоплення Сувалкського коридору Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
У Лаврі комісія виявила специфічну знахідку
18K
Окупанти підчепили небезпечну хворобу, коли рили окопи на Запоріжжі
6704
ЗСУ проводять рейди на лівому березі Дніпра на Херсонщині – ЗМІ
6084
День доньки – російське свято? Уся правда про 25 квітня
5221
Методичка для диктатора: які книги читав Путін перед тим, як розпочати війну
4129
Уряд продовжив пільгову ціну на електроенергію: доки діятиме тариф

Новини

Окупанти спорудили мережу траншей вздовж лівого берега Дніпра (відео)
Сьогодні, 07:51
День пам'яті про Чорнобильську катастрофу: що важливо пам'ятати про трагедію
Сьогодні, 07:19
Окупанти обороняються на півдні і ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Додому повернули депортованих дітей – їм довелося пройти через допити у РФ і Білорусі
Сьогодні, 06:30
Ворог атакував дронами-камікадзе Запоріжжя
Сьогодні, 01:51
Під Бахмутом зник ексфутболіст «Шахтаря»: рідні звернулися за допомогою (фото)
Сьогодні, 01:36

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту