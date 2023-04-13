На Харківщині впав безпілотник, ракетний удар по Слов'янську: ситуація в регіонах

Терористи РФ за останню добу вдарили по 19 мирних населених пунктах Василівського та Пологівського районів

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – один обстріл зі ствольної артилерії, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Сьогодні зранку ворогом здійснено чотири обстріли Білопільської та Новослобідської громад, з них три — мінометні обстріли, один — з АГС. За попередніми даними – без наслідків.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Есманської. Зафіксовано 75 прильотів з мінометів, артилерії та РСЗВ, є руйнування. Есманська громада: внаслідок обстрілу з артилерії (2 прильоти), пошкоджено АЗС. Миропільська громада: в результаті артобстрілу громади (10 прильотів) пошкоджено 2 приватних домогосподарства.

Запорізька область

Терористи РФ за останню добу вдарили по 19 мирних населених пунктах Василівського та Пологівського районів. Ворог тричі атакував з авіації, один раз вдарив з РСЗВ, здійснив 13 атак із застосуванням БПЛА та 44 артилерійські обстріли. Понівечено житлові будинки та квартири. На щастя, минулося без загиблих та поранених.

Дніпропетровщина

Вчора агресор вкотре атакував мирних мешканців Нікополя. З артилерії російська армія вдарила по житлових будинках. Постраждали четверо літніх людей, двох з яких госпіталізували.

У місті пошкоджені 13 будинків, дві господарські споруди та авто. Руйнувань зазнало приватне підприємство. Побиті газогони та лінія електропередач.

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Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Лук’янці, Нескучне, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Землянки, Комісарове, Колодязне, Новомлинськ та Оскіл.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Оскіл.

Внаслідок обстрілу с. Сотницький Козачок Богодухівського району вчора зранку пошкоджено 2 приватні домоволодіння. У с. Івашки внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок та трактор.

Також вчора вдень ворог обстріляв с. Кучерівка Куп’янського району. Пошкоджено будинок, сталася пожежа. Через обстріл с. Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю Гатищанської філії КЗ «Вовчанський ліцей №1», сталася пожежа.

У смт. Приколотне Куп’янського району на територію ТОВ «Приколотнянський олійноекстракційний завод» впав збитий безпілотник.

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За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, вчора в результаті ворожого обстрілу смт Дворічна Куп'янського району загинув 71-річний чоловік. 63-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована. У Дворічній зазнав поранення та помер у лікарні 75-річний чоловік.

Луганщина

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Армія РФ котрий місяць натикається на спротив наших захисників. Артилерійських обстрілів цього разу зазнали Новоселівське, Невське, Кузьмине, Піщане, Білогорівка.

На захоплених територіях представники окупаційної адміністрації рф проводять перепис наявного житлового фонду для виявлення домівок, покинутих місцевими жителями під час повномасштабного вторгнення.

Донеччина

Сьогодні вночі росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську двома ракетами С300. Постраждалих немає; пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок і школа.

Зранку – обстріл з Ураганів селища Соловйове Очеретинської громади. Ініормація щодо постраждалих уточнюється. За минулу добу на Донеччині: один загиблий, двоє поранених.

Протягом доби обстріляні: смт Велика Новосілка (житловий сектор), смт Курахівка (житловий сектор), смт Очеретине (житловий сектор), с.Берестки (житловий сектор), с.Карлівка (Карлівське водосховище).

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав ударів з РСЗВ по м. Очаків Очаківської громади. Інформація щодо наслідків бойових дій уточнюються. Постраждалих немає.

Херсонщина

За минулу добу противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв п’ять разів. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, двоє дістали поранення.

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Вчора зранку ворожа артилерія прицільно вдарила по житлових будинках у селі Висунці Музиківської громади. Через обстріл в оселях вибито вікна, пошкоджено покрівлі, теплиці та сонячні батареї. На щастя, без постраждалих. Автівка з двома цивільними натрапила на російську міну в карʼєрі поблизу Тягинки, один чоловік загинув, другий дістав тяжкі травми.

Два прибрежні населені пункти Козацьке і Веселе Каховського району найбільш обстрілюються російськими військовими. Із смт Козацького вже евакуйовані всі сімї з дітьми. З деокупованої території області евакуйовано 72 особи.

Триває 414-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 45 атак противника.