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Італія заморозила активи сина російського губернатора, який втік із країни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Італія заморозила активи сина російського губернатора, який втік із країни
Артем Усс
фото: росЗМІ

Під арешт потрапили, зокрема, вілла та понад 160 тис. євро на банківському рахунку

Міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті наказав заморозити активи Артема Усса – сина губернатора Красноярського краю РФ, який розшукується в США через порушення санкцій та відмивання коштів. Про це повідомляє Corriere della Sera.

Зазначається, що після розслідування, проведеного спеціальним підрозділом фінансової гвардії Італії, Джорджетті підписав указ про заморожування активів відповідно до закону про протидію фінансуванню тероризму та діяльності країн, які загрожують міжнародному миру і безпеці.

Як пише видання, до італійських активів Артема Усса належать 40,1% акціонерного капіталу компанії Luxury Sardinia, якою володіє кіпрська компанія Dunegenes Trading Limited. Крім того, під арешт потрапила невелика вілла в провінції Мілан, де Усс перебував під домашнім арештом, гараж у тому ж будинку та 160 648 євро на банківському рахунку. 

Нагадаємо, що в жовтні 2022 року прокуратура США звинуватила п’ятьох росіян та двох трейдерів венесуельської державної нафтової компанії Petroleos de Venezuela в обході санкцій та участі у схемі з контрабанди венесуельської нафти до Росії та Китаю. Серед обинувачених – Артем Усс (син губернатора Красноярського краю), був заарештований в Італії. Йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

До слова, Австрія заморозила активи, пов’язані з підсанкційними особами з РФ, на суму майже два мільярди євро. 

Теги: арешт Італія росія санкції

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