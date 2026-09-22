Перший посол України в РФ заявив, що «хороші росіяни» існують

Крижанівський заявив, що серед росіян є люди, які критично ставляться до влади Володимира Путіна

Володимир Крижанівський, як приклад, назвав актора Сергія Маковецького, уродженця Києва і режисера фільму «Левіафан» Андрія Звягінцева

Перший посол України в Росії Володимир Крижанівський заявив, що серед росіян є люди, які критично ставляться до влади Володимира Путіна. Про це Крижанівський розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«Звісно, там є люди, які все правильно розуміють. Часто-густо це ті, у кого є сумління», – сказав Крижанівський.

Як приклад дипломат навів російського актора Сергія Маковецького, який народився в Києві. Артист називав себе «киянином, який живе в Москві», про що говорив публічно.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Маковецький лише один раз публічно згадав про війну – у березні 2022 року опублікував відео, де виконав українською «Пісню про рушник».

Маковецький лише один раз публічно згадав про війну – у березні 2022 року фото з відкритих джерел

Вже у 2023 році Маковецький зіграв одну з головних ролей у російському серіалі «Операція Неман» – полковника Саламатіна. Серіал розповідає про радянських військових, які шукають у білоруських лісах «диверсантів та націоналістів».

Також Володимир Крижанівський згадав російського режисера Андрія Звягінцева, автора фільму «Левіафан». Крижанівський зазначив, що стрічка показує життя російської глибинки без прикрас.

Ще одним прикладом дипломат назвав свою однокласницю, яка має російське походження та прожила в Україні з першого до десятого класу. За словами Крижанівського, після початку повномасштабної війни вона продовжує підтримувати Україну та спілкуватися з ним. «Володя, я все понимаю. Я люблю вас, я с вами», – цитує Крижанівський слова своєї однокласниці.

Окремо Крижанівський звернув увагу на історію українців на територіях сучасної Росії. Він навів дані перепису населення СРСР, за якими у 1929 році 47% мешканців Краснодарського краю називали себе українцями, тоді як у 1959 році – лише 3%.

Також дипломат згадав Таганрог, який до 1926 року входив до складу Української СРР. За його словами, у 1926 році 73% населення Таганрозького округу становили українці.

Варто зазаначити, що інтерв’ю з першим послом незалежної України, 86-річним Володимиром Крижанівським «Главкому» збіглося у часі із заявою російського диктатора Володимира Путіна про «захоплення» міста Святогірськ Донецької області. Нагадаємо, чотири роки тому, 12 вересня 2022 року Збройні сили України вигнали окупантів з цього міста і до цього часу його контролюють.