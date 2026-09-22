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Перший посол України в РФ заявив, що «хороші росіяни» існують

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Перший посол України в РФ заявив, що «хороші росіяни» існують
Крижанівський заявив, що серед росіян є люди, які критично ставляться до влади Володимира Путіна
колаж: glavcom.ua

Володимир Крижанівський, як приклад, назвав актора Сергія Маковецького, уродженця Києва і режисера фільму «Левіафан» Андрія Звягінцева

Перший посол України в Росії Володимир Крижанівський заявив, що серед росіян є люди, які критично ставляться до влади Володимира Путіна. Про це Крижанівський розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«Звісно, там є люди, які все правильно розуміють. Часто-густо це ті, у кого є сумління», – сказав Крижанівський.

Як приклад дипломат навів російського актора Сергія Маковецького, який народився в Києві. Артист називав себе «киянином, який живе в Москві», про що говорив публічно.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Маковецький лише один раз публічно згадав про війну – у березні 2022 року опублікував відео, де виконав українською «Пісню про рушник».

Маковецький лише один раз публічно згадав про війну – у березні 2022 року
Маковецький лише один раз публічно згадав про війну – у березні 2022 року
фото з відкритих джерел

Вже у 2023 році Маковецький зіграв одну з головних ролей у російському серіалі «Операція Неман» – полковника Саламатіна. Серіал розповідає про радянських військових, які шукають у білоруських лісах «диверсантів та націоналістів».

Також Володимир Крижанівський згадав російського режисера Андрія Звягінцева, автора фільму «Левіафан». Крижанівський зазначив, що стрічка показує життя російської глибинки без прикрас. 

Перший посол України в РФ заявив, що «хороші росіяни» існують фото 1

Ще одним прикладом дипломат назвав свою однокласницю, яка має російське походження та прожила в Україні з першого до десятого класу. За словами Крижанівського, після початку повномасштабної війни вона продовжує підтримувати Україну та спілкуватися з ним. «Володя, я все понимаю. Я люблю вас, я с вами», – цитує Крижанівський слова своєї однокласниці.

Окремо Крижанівський звернув увагу на історію українців на територіях сучасної Росії. Він навів дані перепису населення СРСР, за якими у 1929 році 47% мешканців Краснодарського краю називали себе українцями, тоді як у 1959 році – лише 3%.

Також дипломат згадав Таганрог, який до 1926 року входив до складу Української СРР. За його словами, у 1926 році 73% населення Таганрозького округу становили українці.

Варто зазаначити, що інтерв’ю з першим послом незалежної України, 86-річним Володимиром Крижанівським «Главкому» збіглося у часі із заявою російського диктатора Володимира Путіна про «захоплення» міста Святогірськ Донецької області. Нагадаємо, чотири роки тому, 12 вересня 2022 року Збройні сили України вигнали окупантів з цього міста і до цього часу його контролюють.

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Теги: війна Україна росіяни

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