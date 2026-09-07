Зеленський підбив підсумки переговорів із представниками Трампа у Києві

Україна та США предметно обговорили потреби в ППО, технологічну співпрацю та підготовку до зими

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою за підсумками зустрічей у Києві з представниками президента США. Сторони провели три раунди переговорів, до яких також долучилися представники Франції, Великої Британії та Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

Зеленський зазначив, що напередодні також окремо поспілкувався тет-а-тет зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером за підсумками переговорного дня. «Найголовніше – продовжувати активно й спільно працювати разом, щоб дипломатія була», – наголосив президент.

За словами Зеленського, під час переговорів сторони предметно обговорили потреби України у протиповітряній обороні, технологічну співпрацю та необхідний зимовий пакет.

Президент зазначив, що партнери знають, які рішення можуть спрацювати та що необхідно реалізувати до зими. «Координуємо подальші кроки. Готуємо наступні зустрічі й комунікацію. Українські пропозиції конструктивні, і так буде завжди», – підсумував Зеленський.

Зазначимо, що на нараді були присутні керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

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Учасники переговорної групи провели нараду ОП

Нагадаємо, 6 вересня представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер уперше прибули до України. Американська делегація приїхала потягом, хоча, за словами Володимира Зеленського, Україна готувала для її прибуття аеропорт. Скористатися ним не вдалося через російські удари.

У Києві відбулося кілька раундів переговорів. До однієї із зустрічей долучилися представники Великої Британії, Франції та Німеччини. Серед тем обговорення були територіальні питання, гарантії безпеки, економічні домовленості та підтримка України напередодні зими.

Візит до Києва відбувся наступного дня після переговорів Віткоффа і Кушнера у Москві, де вони понад три години спілкувалися з російським диктатором Володимиром Путіним.

7 вересня Дональд Трамп планує провести телефонні розмови з Путіним і Зеленським. Перед цим президент США має заслухати Віткоффа та Кушнера щодо результатів їхніх переговорів у Москві та Києві.