Україна запровадила особливий режим у зоні біля кордону з РФ та Білоруссю

Нові правила стосуються перебування, пересування та проведення робіт у прикордонній зоні

Кабінет Міністрів України запровадив спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі вздовж державного кордону з Росією та Білоруссю. Рішення передбачає додаткові обмеження для перебування людей і проведення робіт у цій зоні. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише «Главком».

Відповідно до рішення уряду, у межах кілометрової смуги вздовж кордону встановлюються додаткові правила перебування та пересування. Зокрема, обмеження стосуються в'їзду, перебування і проведення робіт, які не пов'язані із забезпеченням оборони та захисту державного кордону.

Спеціальний режим поширюється на ділянки державного кордону України з Росією та Білоруссю. Його запровадження пов'язане з необхідністю посилити контроль за прикордонною територією та забезпечити безпеку в умовах повномасштабної війни.

Державна прикордонна служба наголосила, що встановлений режим має регулювати доступ до територій, які безпосередньо прилягають до державного кордону. Водночас обмеження не стосуються діяльності, необхідної для оборони України, захисту державного кордону та виконання відповідних службових завдань.

Варто зазначити, що у Білорусі поблизу кордону з Україною будують новий військовий полігон із залізничною інфраструктурою, пристосованою для приймання військових ешелонів та розвантаження колісної й гусеничної техніки. Будівництво відбувається у Гомельській області, яка межує з Україною. Саме через територію Білорусі у лютому 2022 року російські війська наступали на північ України та Київ.