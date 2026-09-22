Санкції США поставили під загрозу роботу Міжнародного кримінального суду – AP

Нідерланди вже шукають спосіб зберегти роботу суду, якщо Вашингтон відріже установу від фінансових та IT-послуг

Нідерландські посадовці розпочали підготовку до можливого нового пакета санкцій США проти Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі. Обмеження можуть ускладнити фінансові операції установи та навіть виплату зарплат її співробітникам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними агентства, владу Нідерландів попередили, що нові американські санкції можуть бути запроваджені найближчим часом. Нідерландські посадовці вже розглядають способи забезпечити подальшу роботу МКС.

Зокрема, йдеться про можливість продовжувати виплачувати зарплати співробітникам, забезпечувати захист свідків та підтримувати роботу центру утримання під вартою.

Нові санкції можуть позбавити Міжнародний кримінальний суд доступу до фінансових та IT-послуг. Наслідки подібних обмежень уже проявилися після запровадження санкцій проти окремих представників МКС.

Коли у 2025 році обмеження запровадили проти колишнього головного прокурора суду, він втратив доступ до електронної пошти Microsoft, його банківські рахунки були заморожені, а також йому заборонили в'їзд до США.

За словами двох джерел, знайомих із ситуацією, американські посадовці попередили нідерландських колег, що санкції можуть бути запроваджені вже найближчим часом. Крім того, представники США закликали Нідерланди як країну перебування МКС вийти з установи.

Водночас два американські посадовці повідомили AP, що нові обмеження проти Міжнародного кримінального суду справді можуть бути запроваджені, однак їхні остаточний масштаб і конкретний зміст ще не визначені. За їхніми словами, оголошення санкцій цього тижня не очікується.

Сам МКС готувався до такого сценарію протягом кількох місяців. Раніше цього року суд відмовився від використання продуктів Microsoft та перейшов на програмне забезпечення німецького постачальника. Також МКС змінив страхові та інші фінансові компанії на постачальників, які не мають присутності у Сполучених Штатах.

Нідерланди та посадовці МКС сподіваються отримати шестимісячний перехідний період до набуття можливими санкціями чинності. Суду потрібен цей час, щоб припинити співпрацю з американськими компаніями, яким можуть загрожувати значні штрафи за порушення санкцій.

Одним із можливих інструментів захисту залишається так званий блокувальний закон Європейського Союзу. Він дозволяє заборонити європейським компаніям виконувати певні американські санкційні заходи. Однак наразі незрозуміло, чи можна буде застосувати цей механізм безпосередньо для захисту МКС, оскільки суд є міжнародною, а не європейською установою.

Зазначається, що США вже запровадили санкції проти понад десятка чинних і колишніх співробітників МКС, зокрема проти половини чинних суддів.

Вашингтон виступає проти діяльності Міжнародного кримінального суду, зокрема через ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю та розслідування дій американських військових в Афганістані. Сполучені Штати не є державою-учасницею Римського статуту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала санкції проти МКС як організації загалом. До цього Вашингтон запроваджував обмеження проти окремих представників суду, але не проти всієї установи.

У разі запровадження таких обмежень громадянам і компаніям США буде заборонено без спеціальної ліцензії Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США надавати МКС кошти, товари або послуги.