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Путін сьогодні звернеться до росіян

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Путін сьогодні звернеться до росіян
Звернення буде присвячене майбутнім виборам до Державної думи країни-агресора
фото з відкритих джерел

Востаннє Путін звертався до росіян напередодні виборів ще у 2021 році – ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Президент Росії Володимир Путін сьогодні, 16 вересня, о 18:00 за московським часом звернеться до громадян РФ. Звернення буде присвячене майбутнім виборам до Державної думи. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, пише «Главком».

Вибори до Держдуми дев'ятого скликання відбудуться 18-20 вересня. Росіяни обиратимуть 450 депутатів: 225 за партійними списками та ще 225 в одномандатних округах.

Ці вибори стануть першими парламентськими виборами в Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Незаконні голосування також планують провести на окупованих Росією територіях України. Що саме Путін скаже у своєму сьогоднішньому зверненні, наразі невідомо.

Востаннє Путін звертався до росіян напередодні виборів у 2021 році – ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді він закликав громадян прийти на виборчі дільниці 17–19 вересня та проголосувати, наголосивши на важливості зробити «відповідальний вибір». 

Цьогоріч Пєсков також заявив, що Кремль пізніше повідомить, у якому форматі Путін голосуватиме на майбутніх виборах. Наразі невідомо, чи президент РФ особисто прийде на виборчу дільницю, чи скористається дистанційним електронним голосуванням. Цілком можливо, що російський диктатор уникатиме публічних заходів через результативні далекобійні удари ЗСУ.

На тлі виборів Кремль також змінив плани щодо одного з ключових міжнародних заходів за участю Путіна. Щорічний форум дискусійного клубу «Валдай», який раніше планували провести в Сочі, перенесли до Москви. За даними Financial Times, рішення ухвалила служба президентської безпеки через побоювання щодо українських ударів безпілотниками.

 

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Теги: росія вибори війна путін

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