Іран назвав умову для відкриття Ормузької протоки

Галібаф: Тегеран очікує виконання Вашингтоном попередніх домовленостей

Іран не відновлюватиме судноплавство через Ормузьку протоку та не повертатиметься до попереднього формату переговорів зі США, доки Вашингтон не виконає свої зобов'язання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anadolu.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф заявив в ефірі державного телеканалу IRIB, що Тегеран через посередників уже передав США свої вимоги – визнати права Ірану й виконати зобов'язання за червневими домовленостями.

«До виконання цих умов, визнання законних прав іранського народу та виконання американських зобов'язань не буде ані повернення до попереднього стану переговорів, ані відкриття Ормузької протоки», – наголосив він. За словами Галібафа, Вашингтон погодився на угоду про припинення бойових дій, а невдовзі почав ухилятися від власних зобов'язань за нею.

Що передбачали червневі домовленості

У червні США та Іран за посередництва Пакистану уклали рамкову домовленість, яка передбачала припинення бойових дій та поетапне відновлення судноплавства через протоку. Реалізація угоди зупинилася вже за кілька тижнів через розбіжності сторін щодо організації руху суден і гарантій безпеки.

Тегеран неодноразово заявляв про готовність відновити прохід суден за умови виконання Вашингтоном узятих зобов'язань, а паралельно домовлявся з Оманом про окремий безпечний маршрут – сторони вже узгодили його координати. У серпні президент Ірану Масуд Пезешкіан називав умовою відкриття протоки зняття американської блокади та виконання інших пунктів тієї ж угоди.

Вашингтон наполягає, що протока вже відкрита

Позиція США розходиться з іранською: президент Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Ормузька протока «відкрита й діє», а всі морські міни нібито знешкоджено – попри те, що реальне судноплавство через неї залишається мінімальним, а атаки на танкери тривають.

Важливий маршрут для світової торгівлі

Ормузька протока має ключове значення для міжнародних енергопоставок: через неї проходить значна частина світового експорту нафти й скрапленого газу. За даними Reuters, у середині вересня через неї проходило лише кілька суден на добу – значно менше середнього показника через безпекову ситуацію на тлі тривалого конфлікту.

У США зростає невдоволення через ціни на пальне

Тривала конфронтація вже позначається на політичній ситуації в самих США: за даними AAA, середня ціна за галон бензину сягнула $4,48 – майже на $1,3 більше, ніж рік тому. Трамп назвав це «дуже недорогою ціною» за війну з Іраном, яку описує як необхідну, щоб не дати Тегерану отримати ядерну зброю. Опитування показують, що подорожчання пального стає дедалі відчутнішим фактором невдоволення виборців напередодні листопадових проміжних виборів до Конгресу.

Нагадаємо, раніше США створили судноплавний коридор в Ормузькій протоці для експорту нафти, який мав частково компенсувати обмеження руху через протоку.