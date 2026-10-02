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«Нам не потрібне перемир’я». Пєсков зробив заяву про переговори

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Нам не потрібне перемир’я». Пєсков зробив заяву про переговори
Дмитро Пєсков знову висловив звинувачення Україні
фото: скриншот з відео

Речник Кремля: Фрагментарні домовленості не здатні наблизити нас до мирного врегулювання

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Україна нібито не готова до комплексних домовленостей, а окремі фрагментарні угоди, за його словами, не здатні наблизити мирне врегулювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Не виявляє жодної схильності до якихось комплексних домовленостей, а фрагментарні домовленості не здатні наблизити нас до мирного врегулювання. Домовленості можуть бути лише комплексними, і як вчора сказав президент: нам не потрібне перемир’я, нам потрібен мир», – сказав цинічно Пєсков.

Напередодні Кремль заявив, що Україна наразі не стала ближчою до відновлення переговорів із Росією. Водночас Москва звинуватила Європу в тому, що вона нібито перешкоджає поновленню переговорного процесу. 

Варто нагадати, що Росія нібито була готова після завершення виборів у РФ відновити переговори з Україною. Водночас українська сторона, за словами російського диктатора Володимира Путіна, начебто намагалася зірвати переговорний процес.

Раніше у Кремлі заявили, що США нібито висувають неприйнятну для Росії умову для відновлення економічної співпраці. Йдеться про вимогу спочатку врегулювати ситуацію навколо України, а вже після цього переходити до реалізації спільних економічних проєктів. 

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Теги: війна переговори Дмитро Пєсков

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