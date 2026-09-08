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Масована атака на столицю. Рятувальники показали наслідки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масована атака на столицю. Рятувальники показали наслідки (фото)
Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється
фото: ДСНС Києва

У Подільському районі виникла пожежа у складській будівлі

У ніч проти 8 вересня Росія здійснила обстріл столиці. Руйнування та пожежі зафіксовано щонайменше у п'яти районах міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Голосіївському районі внаслідок влучання в 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху зруйновані конструкції без подальшого горіння. За іншою адресою виникла пожежа у гаражі, вогонь розповсюдився на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр. Під час розвідки рятувальники врятували одного постраждалого.

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Масована атака на столицю. Рятувальники показали наслідки (фото) фото 2

Крім того, з однієї з квартир 16-поверхового житлового будинку надзвичайники вивели на свіже повітря двох людей, яких заблокувало у помешканні через пошкодження від вибухової хвилі.

У Соломʼянському районі у житловій пʼятиповерхівці також були заблоковані люди. Врятовано 10 осіб, одну людину госпіталізували до прибуття підрозділів ДСНС.

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У Дарницькому районі горів гараж на території приватного будинку. Пожежу ліквідували.

До того ж у Подільському районі виникла пожежа у складській будівлі, а також горіли автомобілі й гаражні бокси. У Дніпровському районі вогнеборці ліквідовують пожежу в гаражах.

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«Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється, роботи тривають», – наголосила ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня в Києві пролунала серія вибухів на тлі ракетної атаки Росії. Унаслідок ударів постраждали та загинули люди.

Як повідомлялося, основний напрямок нічного удару – Одеса, Київ та область.

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Теги: війна ДСНС Київ

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