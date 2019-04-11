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    Події в Україні

    Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у Карпатах

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    Загалом в Україні 11 квітня очікуються дощі&nbsp; - Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у Карпатах
    Загалом в Україні 11 квітня очікуються дощі 

    11 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека третього рівня

    У горах на Івано-Франківщині та Закарпатті 11 квітня утримується значна сніголавинна небезпека.

    Про це повідомляє ДСНС України.

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    «За даними Українського Гідрометцентру, 11 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)», - йдеться у повідомленні.

    Загалом на четвер в Україні синоптики прогнозують дощі, подекуди з грозами. Температура коливатиметься від 9° до 21° тепла.

    Як повідомлялося, рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в районі Чорнобиля. «10 квітня по Київській області очікується висока (4 класу) пожежна небезпека, 10 квітня в районі Чорнобиля - надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», - повідомили у ДСНС..

    Нагадаємо, масштабну пожежу в Чорнобильській зоні, яка виникла 2 квітня близько 14-ї години, ліквідували 3 квітня о 7-й годині.

     

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