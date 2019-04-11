Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у Карпатах
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11 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека третього рівня
У горах на Івано-Франківщині та Закарпатті 11 квітня утримується значна сніголавинна небезпека.
Про це повідомляє ДСНС України.
«За даними Українського Гідрометцентру, 11 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)», - йдеться у повідомленні.
Загалом на четвер в Україні синоптики прогнозують дощі, подекуди з грозами. Температура коливатиметься від 9° до 21° тепла.
Як повідомлялося, рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в районі Чорнобиля. «10 квітня по Київській області очікується висока (4 класу) пожежна небезпека, 10 квітня в районі Чорнобиля - надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», - повідомили у ДСНС..
Нагадаємо, масштабну пожежу в Чорнобильській зоні, яка виникла 2 квітня близько 14-ї години, ліквідували 3 квітня о 7-й годині.