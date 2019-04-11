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    На Дорогожичах через мікрохвильову піч ледь не згоріла квартира (фото)

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    <p>Пожежа сталася у дев'ятиповерхівці</p> <p></p> - На Дорогожичах через мікрохвильову піч ледь не згоріла квартира (фото)

    Пожежа сталася у дев'ятиповерхівці

    Фото: Інформатор

    Рятувальники за 20 хвилин приборкали вогонь

    У середу, 10 квітня, в Києві на Дорогожичах сталася пожежа. За попередньою інформацією, в квартирі на восьмому поверсі 9-поверхового будинку на вулиці Орловській, 4/6 загорілася мікрохвильова піч і вогонь поширився по кухні.

    Повідомлення про подію надійшло на лінії екстрених служб близько 22:15. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами рятувальників, вогнище спалаху знаходилося на кухні. Жителі квартири повідомили, що загорілася мікрохвильова піч і від неї вогонь перейшов на кухонні меблі. Вогнеборці оперативно прибули на місце інциденту і вже о 22:35 вогонь був повністю ліквідований. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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    Приміщення, в якому сталася пожежа, також відбулося незначними ушкодженнями.

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    На Дорогожичах через мікрохвильову піч ледь не згоріла квартира (фото)
    На Дорогожичах через мікрохвильову піч ледь не згоріла квартира (фото)
    На Дорогожичах через мікрохвильову піч ледь не згоріла квартира (фото)
    На Дорогожичах через мікрохвильову піч ледь не згоріла квартира (фото)
    На Дорогожичах через мікрохвильову піч ледь не згоріла квартира (фото)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали три одиниці пожежно-рятувальної техніки, патрульні та карета швидкої допомоги. Точну причину того, що сталося, з'ясовують.

    Нагадаємо, у вівторок, 9 квітня, в Києві за адресою вулиця Макіївська, 8 в житловому будинку сталася пожежа. Полум'я охопило балкон на 8 поверсі.

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