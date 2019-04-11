На Дорогожичах через мікрохвильову піч ледь не згоріла квартира (фото)



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Пожежа сталася у дев'ятиповерхівці Фото: Інформатор

Рятувальники за 20 хвилин приборкали вогонь

У середу, 10 квітня, в Києві на Дорогожичах сталася пожежа. За попередньою інформацією, в квартирі на восьмому поверсі 9-поверхового будинку на вулиці Орловській, 4/6 загорілася мікрохвильова піч і вогонь поширився по кухні.

Повідомлення про подію надійшло на лінії екстрених служб близько 22:15. Про це повідомляє Інформатор.

За словами рятувальників, вогнище спалаху знаходилося на кухні. Жителі квартири повідомили, що загорілася мікрохвильова піч і від неї вогонь перейшов на кухонні меблі. Вогнеборці оперативно прибули на місце інциденту і вже о 22:35 вогонь був повністю ліквідований. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Приміщення, в якому сталася пожежа, також відбулося незначними ушкодженнями.

На місці працювали три одиниці пожежно-рятувальної техніки, патрульні та карета швидкої допомоги. Точну причину того, що сталося, з'ясовують.

Нагадаємо, у вівторок, 9 квітня, в Києві за адресою вулиця Макіївська, 8 в житловому будинку сталася пожежа. Полум'я охопило балкон на 8 поверсі.