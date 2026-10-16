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Автобусні маршрути Львова опинилися під загрозою закриття

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Автобусні маршрути Львова опинилися під загрозою закриття
Львівські перевізники заявили про критичну нестачу грошей на пальне
фото: hotel-edem.lviv.ua

Перевізники заявили про критичну нестачу грошей на пальне та зарплати

Приватні перевізники Львова попередили про можливе припинення роботи частини міських автобусних маршрутів через затримку виплат за перевезення пільгових категорій пасажирів. Підприємства заявили, що через відсутність коштів уже зіткнулися з труднощами із закупівлею пального та виплатою зарплат водіям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви представників перевізників.

Про критичну ситуацію 15 жовтня повідомив керівник концерну «Екопастранс» Ігор Самардак. За його словами, Львівська міська рада ще два тижні тому подала документи на оплату пільгових перевезень, однак Державна казначейська служба досі не перерахувала відповідні кошти підприємствам.

Через затримку фінансування перевізники не мають достатньо грошей для закупівлі пального. Водночас водії продовжують виходити на роботу, попри заборгованість із заробітної плати.

«Неоплата коштів за пільгові перевезення. Не важливо, що місто два тижні тому подало їх на оплату, ми не отримали їх на свій рахунок. Ми не маємо за що купити пальне в належній кількості. Якщо людей ми попросили, і водії виходять на роботу без зарплати і їдуть, то автобуси без пального їхати не можуть», – заявив Самардак.

Керівник концерну повідомив, що приватні перевізники вже надіслали листи про часткове припинення обслуговування міських маршрутів. «Ситуація така, якщо ми не припинимо роботу частини маршрутів, то ми взагалі не зможемо виїхати», – додав він.

При цьому Самардак не уточнив, скільки саме коштів заборгували підприємствам і які автобусні маршрути можуть припинити роботу.

Виконувач обов'язків директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Партика повідомив, що загальна сума затриманих платежів для перевізників становить близько 130 млн грн.

За його словами, ці кошти необхідні для забезпечення повсякденної роботи громадського транспорту, зокрема виплати заробітної плати працівникам, закупівлі пального та інших матеріалів.

«У цих коштах – зарплата, паливно-мастильні матеріали, саме пальне та супутні речі, які необхідні для забезпечення якісного перевезення пасажирів у нашій громаді. Власне, на сьогодні у перевізників уже є заборгованість із заробітної плати, за пальне та інші матеріали. Це десятки мільйонів гривень. Це шалена заборгованість. У борг перевізникам уже ніхто нічого не дає. Ситуація вже критична», – зазначив Партика.

Представник міськради пояснив, що через фінансові труднощі перевізники можуть тимчасово призупинити або повністю закрити окремі нерентабельні чи збиткові маршрути.

Крім того, розглядається можливість скорочення тривалості роботи автобусів. Зокрема, зміни можуть торкнутися вечірнього графіка руху громадського транспорту.

«Можливо, будемо зменшувати кількість робочих годин, тобто вечірній графік може бути скорочений. Будемо вживати заходів, які дадуть можливість економити кошти і тримати баланс на ринку перевезень», – пояснив посадовець.

Зазначимо, що концерн «Екопастранс» об'єднує трьох приватних перевізників Львова: ТзОВ «Міра і К», ТзОВ «Фіакр Львів» та ПАТ «АТП-14630». Разом ці підприємства обслуговують значну частину міських автобусних маршрутів.

Нагадаємо, раніше міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що Державна казначейська служба заблокувала проведення платежів міста на понад 500 млн грн. Через це під загрозою опинилися виплати зарплат двірникам і водіям трамваїв, а також фінансування підготовки до зими, медичних та освітніх закладів і відновлювальних робіт після російських атак.

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Теги: громадський транспорт Львів

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